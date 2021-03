Quels sont les bienfaits du vinaigre de cidre sur votre santé ?

Nous connaissons désormais tous les vertus du vinaigre blanc pour réaliser tous les travaux de ménage dans la maison… Mais un autre vinaigre, beaucoup moins connu que le blanc, possède des bienfaits que l’on ne soupçonne pas… Le vinaigre de cidre, à base de pommes évidemment se révèle être un allié de poids pour certains de nos petits maux quotidiens.

Un produit naturel et que l’on fabrique beaucoup du côté de la Normandie ! Deux premières bonnes raisons d’utiliser le vinaigre blanc pour rester en bonne santé ! De plus en plus de nutritionnistes conseillent même de l’utiliser au quotidien. Quelles sont ses vertus ?

Le vinaigre de cidre sa composition ?

Par sa composition le vinaigre de cidre diffère des autres vinaigres. D’abord il contient moins d’acide acétique mais plus d’acides essentiels et d’enzymes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour notre organisme !

Quelles vertus pour nos organes ?

Ajoutons à cela, une forte teneur en minéraux tels que le potassium, et cela fait de lui un allié contre les reflux gastriques. Ses vertus alcalines permettent de limiter l’acidité de l’estomac. Par ses propriétés antiseptiques, il soulage les maux de ventre, mais également les douleurs liées aux angines ou aux toux.

Quelles vertus pour la peau ?

Les peaux à tendance acnéique vont adorer le vinaigre de cidre puisqu’il permet d’en atténuer ses effets. Il permet aussi d’apaiser les brûlures dues aux coups de soleil. En application sur la peau (50% de vinaigre / 50% d’eau), il aidera à soigner l’acné des peaux à problèmes. Pour les coups de soleil il faut l’appliquer pur sur la peau rougie. Ou de prendre un bain frais avec 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Le mieux étant cependant d’utiliser une crème solaire respectueuse de l’environnement !

Un remède naturel pour maigrir ?

Non ce n’est pas un remède miracle pour perdre 20 kilos ! En revanche, grâce à son action émulsifiante et protéolytique, il aide à mincir dans le cadre d’un régime alimentaire. Et ceci, est dû au fait qu’il facilite la digestion et l’élimination des graisses.

Et pour les diabétiques ?

Une étude publiée par l’US National Library of Medicine National Institutes of Health explique que le vinaigre de cidre permet de gérer la glycémie. Bien entendu, le mieux est de se conformer au régime alimentaire strict d’un diabète, mais en cas d’écart, le vinaigre de cidre peut aider à faire redescendre le taux de glycémie.

Attention cependant, le vinaigre de cidre peut aider à aller mieux et à préserver sa santé. Comme tous les produits naturels, il a des vertus indéniables sur notre bien-être. Cependant, il ne remplacera jamais une consultation médicale, ni un traitement thérapeutique. Quoi qu’il en soit conformez-vous strictement aux doses recommandées dans un livre, de préférence écrit par un spécialiste en la matière tel que Jean Luc Darrigol, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le bien-être et la santé.