Le saviez-vous ? Il existe des crèmes solaires écologiques pour protéger sa peau sans polluer la planète

Les météorologues nous annoncent un été caniculaire ! La fin du mois de mai fût déjà bien ensoleillée partout en France… Dans un mois à peine, les juilletistes seront sur les routes de France, pour découvrir les trésors cachés de notre beau pays…

Crise sanitaire oblige, les vacances à l’étranger pourraient être compromises pour certaines destinations. La préparation des vacances se fera cette année dans les quelques semaines qui précéderont le départ ! Et en termes de crèmes solaires, il ne va pas falloir acheter n’importe quoi !

Les océans souffrent déjà bien assez comme ça, les crèmes solaires devront obligatoirement les respecter… Explications.

Comment choisir une crème solaire efficace et « propre »

Elle doit comporter des filtres minéraux (et non chimiques). Les filtres chimiques peuvent contenir des perturbateurs endocriniens, ils affectent l’humain mais également les espèces marines. Votre crème solaire devra mentionner « filtre naturel » ou « filtre physique »… Le filtre « organique » est bel et bien un filtre chimique !

(et non chimiques). Les filtres chimiques peuvent contenir des perturbateurs endocriniens, ils affectent l’humain mais également les espèces marines. Votre crème solaire devra mentionner « filtre naturel » ou « filtre physique »… Le filtre « organique » est bel et bien un filtre chimique ! Elle ne devra pas inclure de nanoparticules ! Elles ne servent qu’à faire disparaître la crème de votre peau… Et ces nanoparticules pénètrent donc également dans votre corps et se répandent dans l’eau… Pas bon pour les poissons !

! Elles ne servent qu’à faire disparaître la crème de votre peau… Et ces nanoparticules pénètrent donc également dans votre corps et se répandent dans l’eau… Pas bon pour les poissons ! Elle devra être hautement résistante à l’eau… Logiquement si elle résiste à l’eau, c’est donc qu’elle ne disparaît pas dans l’eau… Et accessoirement, elle vous assurera une meilleure protection.

Ajoutons à cela un emballage minimaliste et surtout pas en plastique et vous aurez la crème parfaite pour vous protéger sans polluer les mers du globe ! Quant au voile blanc que laisse parfois certains crèmes « clean » c’est la grande mode chez les surfeurs qui n’utilisent que des crèmes propres… Vous n’avez plus qu’à choisir la bonne crème pour bronzer en toute sécurité et sans polluer ! 800 ml, c’est la quantité de crème solaire lâchée chaque seconde dans les eaux de la Planète… Choisir une crème solaire écologique devient une nécessité !

Photo de Le dreii / Shutterstock

Photo de couverture Olesya Kuznetsova / Shutterstock