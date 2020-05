Quatre plateformes pour (re)découvrir votre région ou les régions françaises

Suite à la crise sanitaire du COVID-19, beaucoup se demandent quoi faire cet été ? Après cette période de confinement, c’est bien maintenant que nous ressentons le plus le besoin d’évasion, de nature, de dépaysement. Bonne nouvelle, la France est l’un des plus beaux pays du monde ! Alors profitons-en pour la redécouvrir et par ailleurs changer nos habitudes pour des voyages utiles ou des aventures écoresponsables pour rendre ainsi notre jolie planète bleue plus verte !

Marco : “Tu veux venir à la maison de campagne en Vendée cet été ?”

Polo : “Je ne peux pas, j’ai aqua-poney dans le Pas-de-Calais !”

Plus vert, plus humain sera le tourisme du ‘monde de demain’, ou plutôt d’aujourd’hui, car les vacances arrivent ! L’été s’annonce beau et chaud, alors prenez vos cliques et vos claques, votre casquette et vos baskets, l’été va être chouette !

WeGoGreenr ou comment sortir des sentiers battus et découvrir des expériences écologiques et positives, du camping au 5 étoiles.

Lancé il y a deux semaines, la plateforme wegogreenr.com tombe à point nommé en cette sortie de confinement ! Ce nouveau site de réservation d’hébergements et d’activités éco-responsables en France s’adresse aux voyageurs soucieux de leur impact environnemental et qui souhaitent “polluer moins et kiffer plus” ! Vous y trouverez des voyages à 100 kms de chez vous (ou plus…) pour vous évader un week-end ou plusieurs jours. Plaisir, confort, nature, découvertes, respect de l’environnement, le tout pour un budget raisonnable. C’est le site à consulter pour des expériences nouvelles ! WeGoGreenR facilite l’accès à un tourisme responsable et authentique, pour que chaque petit geste à votre échelle fasse changer le monde à grande échelle.

Permaculture, bien-être, la vie à la ferme (pour prendre exemple sur ce que je viens de réaliser), atelier couture, cueillette ou low-tech comme l’apprentissage de la fabrication d’un four solaire ou même un stage zéro déchet… WeGoGreenR valorise les hébergeurs engagés qui mettent en place des actions positives et lorsque c’est possible, qui font participer les vacanciers ! Il y a déjà plus de 1000 hébergeurs identifiés et enregistrés, de l’accueil au sein d’une ferme en Normandie, d’un camping écologique dans le Lubéron, d’une cabane perchée en Corrèze, d’un hôtel étoilé en pleine nature. Venez apprendre, expérimenter, vivre ou vous laisser vivre simplement !

SportiHome ou l’aventure outdoor pour les passionnés de sport nature !

Plus que des vacances, vivez des expériences sport et nature ! Sur la plateforme Sportihome, vous louez une chambre, une maison chez des hôtes avec qui vous vivez et partagez une passion sportive commune : Kitesurf, randonnée, VTT, vélo, paddle surf… Ici, votre hôte sera votre meilleur guide pour vous faire découvrir la région comme un local. :) Le truc en plus, pas besoin d’emmener votre équipement de sport.

La philosophie de partage ‘Stay, share & play’ de Sportihome vous assure de pouvoir trouver des logements avec le matériel technique sur place, partagé par votre hôte ! Elle n’est pas belle la vie ?! En plus l’équipe super sympathique basée à Montpellier se mettra en quatre pour vous aider 24/7. Partez tranquille, plus de 10 000 propositions d’hébergement (et sportives) vous attendent !

ExploreLaFrance

Une belle initiative qui s’est développée pendant le confinement. Partez (re)découvrir votre région ou les régions françaises voisines pour vos vacances en allant à la découverte de leurs trésors cachés ! ExploreLaFrance.fr est un générateur d’idées voyage qui contient près de 1700 trésors cachés sur l’ensemble du territoire français. C’est ludique et hyper simple à utiliser, il suffit d’appuyer sur un seul bouton et le « Jackpot » se met en route pour vous dénicher votre prochaine exploration. Le but de cette plateforme est de provoquer un élan citoyen et solidaire pour relancer l’économie locale et vous inspirer ! Alors, vous le sentez le bonheur qui nous pend au nez ? :)

Chilowé ou jouez à l’explorateur en famille avec la microaventure !

La microaventure, c’est une aventure près de chez vous, dans la nature, de courte durée, et surtout un voyage bon pour la planète ! Chilowé, c’est THE guide qui rend le Jura aussi sexy que le Costa Rica ! Avec un ton décalé et créatif et une expertise terrain confirmée, inspirez-vous des meilleurs plans et roadmaps pour explorer la France autrement ! Direction le site chilowe.com et ses 250 microaventures référencées près de chez vous ! Parmi les programmes, des épopées en pleine nature présentées : le sauvetage d’un bébé goéland en péril, le passage de rapides et grillades de chamallows au feu de camp.

Alors prêts à passer à l’éco-action et jouer à Indiana Jones ?!

Rédigé par Cécile Ravaux – Story Maker – Journaliste d’impact

Photo de couverture De ver0nicka / Shutterstock