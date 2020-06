Connaissez-vous la « râpe à savon » ? Une alternative écologique et zéro déchet

Nous avons tous connus, enfin pour les plus anciens d’entre nous, les savons solides ovales au dessus des lavabos de nos écoles. Ils ont disparus principalement car les microbes se passaient de personnes en personnes en se lavant les mains.

Donc, les appareils avec du savon liquide sont arrivés. Le marketing faisant le reste, plus de transmission de microbes (sauf que des études modèrent cet argument) et la distribution se faisait aussi plus facilement pour certaines personnes.

La guerre au plastique et au gâchis n’étaient pas encore apparus. Sauf que maintenant avec le dérèglement climatique, la recherche du zéro déchet et la lutte contre la pollution marine, notre bon vieux savon solide repointe le bout de son nez. Car en terme environnemental, fabriquer du savon liquide, c’est beaucoup d’énergie, d’eau, de plastique et de packaging. Il restait à résoudre la problématique de la transmission des bactéries.

L’idée est toute bête, c’était un peu plus compliqué dans la conception. La solution, c’est la Râpe à Savon. Un savon solide est introduit dans notre petite machine, on tourne la manivelle est

on récupère de la poudre de savon. En privilégiant, cette solution française de surcroît, nous faisons des économies d’échelles importantes sur le plastique, les déchets et sur la pollution.

Explications en graphique.

Pour emballer notre savon, nous avons besoin seulement de 10 g de papier. Pas de sur emballage.

En équivalent lavage, 55 fois moins de produits

Et c’est 14 camions en moins sur les routes. Cela en fait beaucoup de CO2 dans l’atmosphère

Sachant que les savons solides peuvent remplacer le gel douche, le liquide vaisselle et le shampoing, cela fait beaucoup d’économies de plastique, des déchets en moins et une grande préservation des ressources naturelles. Plus d’infos sur larapeasavon.fr.

Une vidéo vaut mieux que de longs discours