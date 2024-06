Dornelle, la petite invention qui résout le plus gros problème du savon solide

Dans la salle de bains, la présence de cosmétiques solides est de plus en plus fréquente. Celles et ceux, qui ont une certaine conscience écologique, privilégient le savon, ou le shampoing solide, aux bouteilles en plastiques remplies de gels douches et de shampoings liquides et souvent plus chimiques. Malgré mon jeune âge, et peut-être sous l’influence de Nathalie, ma maman, je suis une adepte des cosmétiques solides. J’utilise donc du savon solide sous la douche, mais je rencontre fréquemment le problème du savon qui s’évade. Il glisse, il tombe, il glisse de nouveau et finit par se retrouver au fond de la baignoire. L’invention d’Arnault Thullier, que je découvre en même temps que vous, pourrait bien sauver mes savons, et m’apporter un peu de sérénité. Son nom : la Dornelle, une poignée à savon solide. Je vous la présente immédiatement.

La petite poignée qui change tout !

De plus, vous avez déjà utilisé les brosses pour vous savonner le dos, non ? Eh bien, la poignée à savon, Dornelle, lui ressemble, mais elle sert à maintenir votre savon solide. De plus, elle a été inventée en 2017 par Arnault Thullier et a même reçu la médaille du public lors du Concours Lépine (Prix Eiffel). L’idée de cette invention naît de la frustration semblable à celle que je ressens : le savon glissant. Il est pénible ce savon à nous filer entre les doigts et à nous obliger à des positions étranges pour pouvoir le récupérer ! L’inventeur a imaginé cette Dornelle pour éviter la fuite du savon, mais également pour des raisons de sécurité. Avez-vous déjà mis le pied sur un savon mouillé ? Si, oui, vous devriez normalement vous en souvenir !

Pratique et écologique !

Inutile d’être un scientifique chevronné pour utiliser ce porte-savon, qui s’adapte aux petites comme aux grandes mains, et à tous les savons, ou même shampoings solides. Pour l’utiliser, il suffit de « pincer » le savon entre les deux parties, et c’est tout. Grâce à un mécanisme très simple, le savon se retrouve maintenu fermement entre les deux pinces, mais n’empêche en rien les mouvements de savonnage que l’on doit effectuer ! De plus, l’inventeur, fervent défenseur du développement durable, utilise uniquement des matériaux durables et recyclables, dans la fabrication de la Dornelle. Cette invention me fait dire encore une fois : mais pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt !

Pourquoi ai-je choisi les cosmétiques solides ?

En réalité, j’utilise des cosmétiques solides depuis que je suis née, car chez mes parents, très peu de bouteilles en plastique dans la salle de bains. À la place, quelques pots de confiture qui renferment un savon solide, un shampoing solide, un dentifrice solide, un déodorant solide lui aussi. Bref, ma mère déteste les bouteilles en plastique, elle dit qu’elles polluent, que l’on gaspille du gel douche, et que cela ne lave pas. Je n’ai donc pas réellement eu le choix, sauf lorsque j’ai pu acheter mes propres produits : gels douches en tous genres, shampoings, etc. Et, finalement, depuis que j’ai quitté le nid familial, je suis revenue aux cosmétiques solides, car je les trouve plus efficaces, moins encombrants, et surtout, ils durent beaucoup plus longtemps.

Mon problème, je vous l’ai dit, c’est l’évasion du savon, mais je pense que l’invention Dornelle va pouvoir régler mon problème dû probablement à ma maladresse légendaire ! En savoir sur cette invention ? Rendez-vous sur le site officiel : dornelle.com. Pensez-vous, comme moi, que cette invention est tout simplement géniale ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

