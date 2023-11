En été, lorsque le soleil brille très fort et que nous avons la chance d’être en vacances à la plage, nous nous adonnons à une activité saisonnière : le bronzage. Bien que très agréable, cette activité peut représenter un danger pour notre santé et sur une peau non protégée, à savoir le mélanome, qui est un type de cancer de la peau. L’exposition au soleil n’est pas la seule responsable de ce type de cancer, bien entendu. Cependant, il touche tout de même environ 80 000 personnes diagnostiquées chaque année en France, selon Santé Publique France. Pour se protéger, il existe la crème solaire, mais un jeune inventeur de 14 ans, Heman Bekele, vient de concevoir un savon extraordinaire destiné à prévenir le mélanome, un type de cancer de la peau. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Heman Bekele a vécu quelque temps en Éthiopie, un pays où le soleil est présent chaque jour ou presque, dans lequel il a été témoin des risques liés à une exposition prolongée au soleil. Même s’il a déménagé aux États-Unis à l’âge de quatre ans, les souvenirs des journées ensoleillées en Éthiopie l’ont marqué. Lorsque le concours de neuvième année de son école d’Annandale, en Virginie, s’est présenté, il a cherché une invention en se remémorant son pays natal. Après quelques recherches, il a été frappé par le fait que de nombreuses personnes, en Éthiopie et dans les pays chauds en général, ignoraient les dangers du soleil. Cela l’a incité à diriger son invention vers la lutte contre le cancer de la peau.

Quelle est cette invention ?

Dans les pays en développement, de nombreuses personnes vivant sous le seuil de pauvreté n’ont pas accès aux traitements contre le cancer de la peau. Prévenir plutôt qu’essayer de guérir, voilà le fond de son invention. Et quoi de mieux qu’un objet du quotidien pour être utilisé facilement : le savon. C’est ainsi qu’il a eu l’idée d’un savon préventif contre le cancer de la peau, un produit familier et abordable pour tous. Pour développer son invention, Heman a collaboré avec sa mentor, Deborah Isabelle, une spécialiste en ingénierie de produits chez 3M. Après des mois d’expérimentation, ils ont réussi à créer un prototype du « savon de traitement du cancer de la peau » (SCTS).

Comment fonctionne-t-il exactement ?

Ce savon innovant a la particularité de réactiver les cellules dendritiques, souvent compromises par les cellules cancéreuses. Une fois stimulées, ces cellules retrouvent leur capacité à combattre le cancer, rappelant efficacement à l’organisme comment se défendre. Et n’oublions pas que ce savon doit être accessible à la population ciblée par le jeune inventeur : les plus pauvres. Ainsi, il a fait en sorte que chaque pain de savon SCTS coûte environ 50 centimes à produire, tandis qu’une opération pour traiter un cancer de la peau aux États-Unis peut coûter en moyenne 40 000 $. Cela en fait une solution à la fois abordable et efficace pour prévenir le mélanome et d’autres types de cancers de la peau. Désormais, il veut perfectionner son invention et créer une association à but non lucratif pour distribuer ce savon préventif aux communautés mal desservies dans les cinq ans à venir !

Une invention largement saluée aux États-Unis

À 14 ans, Heman Bekele a réussi à décrocher le titre de « Meilleur jeune scientifique d'Amérique » grâce à une invention révolutionnaire. Cet élève de neuvième année originaire d'Annandale, en Virginie, a remporté le concours prestigieux parrainé par 3M et Discovery Education, qui encourage les élèves de la cinquième à la huitième année à développer des idées innovantes capables de changer le monde. Heman Bekele a décroché un prix en espèces de 25 000 $ qu'il réinvestira évidemment dans le développement de cette super invention.