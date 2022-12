Un inventeur de 22 ans dévoile un soutien-gorge innovant qui détecte le cancer du sein

Selon la Ligue contre le Cancer, le cancer du sein touche chaque année plus de 54 000 personnes, hommes et femmes confondus. Chez les femmes, c’est le cancer le plus répandu puisqu’il concerne une femme sur neuf. Il est également le plus meurtrier chez les malades avec 12 146 décès par an selon Santé Publique France. Ces chiffres tendent à diminuer grâce aux campagnes de dépistage mises en place par la Sécurité Sociale pour les femmes de plus de 50 ans. Malgré tout, il reste un fléau de notre époque et le dépistage n’est pas une partie de plaisir, puisqu’il faut effectuer une mammographie, parfois très désagréable. Pour permettre un dépistage plus rapide et moins contraignant, un jeune homme de 22 ans invente un soutien-gorge qui permet de dépister le cancer du sein et c’est une excellente nouvelle. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

L’idée de ce soutien-gorge révolutionnaire nous vient de Julián Ríos Cantú, fondateur de l’entreprise Eva Tech. Le concept que nous dévoilons dans cet article lui est venu en 2016, lorsque sa mère apprend qu’elle souffre d’une récidive de cancer du sein. Il se dit qu’il devrait exister un moyen de pouvoir détecter ces récidives fréquentes, évitant ainsi de nouveaux traitements lourds et invasifs. Le jeune Mexicain veut surtout rendre le dépistage plus facile et plus accessible. Dans certains endroits du Mexique, l’accès aux soins est difficile et les mammographies sont des examens coûteux. Puisque rien n’existe, il se lance dans l’aventure entrepreneuriale et décide de l’inventer !

Le soutien-gorge dépisteur, qu’est-ce que c’est ?

Quelque temps après la découverte de la récidive de sa mère, le jeune Mexicain crée sa start-up avec quatre amis. Ensemble, ils développent un algorithme fondé sur l’intelligence artificielle qu’ils relient à 200 capteurs thermiques placés directement dans un soutien-gorge. Lorsqu’une tumeur se présente, la température de la peau se modifie ainsi que la circulation sanguine dans le tissu mammaire. Mais ces deux éléments ne sont pas perceptibles à l’œil nu ni à la palpation que les femmes doivent régulièrement faire, soit dit en passant.

Comment ça marche ?

Pour être efficace, le soutien-gorge doit être porté de 60 à 90 min par semaine, ce qui n’est pas très compliqué en y réfléchissant bien ! Après chaque séance de portage, les résultats obtenus par les capteurs disposés dans le soutien-gorge sont envoyés par Bluetooth sur une application dédiée qui établit un diagnostic en fonction des données de son algorithme. À la moindre suspicion, la femme est alertée sur son Smartphone et peut anticiper un rendez-vous avec son médecin traitant ou avec son oncologue en cas de possible récidive. Primé lors du Global Student Entrepreneur Award (GSEA) en Allemagne, ce soutien-gorge révolutionnaire n’est pas encore commercialisé, mais nous espérons qu’il le sera rapidement et à l’échelle mondiale !

Quels sont les gestes à effectuer pour prévenir le cancer du sein ?

La campagne de dépistage des cancers du sein est réservée aux femmes de 50 à 74 ans ou à celles dont les membres de la famille en ont été déjà détectées. Pourtant, les cancers du sein surviennent aussi avant l’âge de 50 ans. Le meilleur moyen de prévenir un cancer du sein reste l’autopalpation, qui doit être régulière et réalisée en dehors de la période menstruelle où les seins ont tendance à gonfler. Pour s’assurer qu’aucun symptôme ne soit de mauvais augure, il faut d’abord observer sa poitrine et noter tout changement d’aspect ou des rougeurs étranges. Pour l’autopalpation, il faut la pratiquer avec les doigts et non avec la paume de la main, et avec le bras opposé levé en l’air. Il est conseillé d’effectuer ce geste une fois par mois et sur une peau savonneuse pour permettre une palpation plus facile. En cas de doute, il faudra évidemment consulter rapidement votre médecin traitant ! Plus d’informations : evacenter.com