Dotplot : l’invention d’un appareil de surveillance à domicile innovant pour la détection précoce du cancer du sein

Alors que le mois consacré au cancer du sein vient de se terminer avec « Octobre Rose », une invention classée dans le top 20 international des James Dyson Awards, pourrait permettre une autosurveillance de la zone à risques. Son nom : le Dotplot, un outil de santé et de surveillance des seins à domicile conçu pour permettre aux femmes de contrôler elles-mêmes et de signaler toute anomalie des tissus mammaires. Rappelons que le cancer du sein ne touche pas que les femmes, et qu’il est responsable de 685 000 décès en 2020… Le dépistage précoce est donc l’un des points clés de l’éradication de ce cancer… Dotplot pourrait donc changer le monde. Découverte !

D’où vient cette idée ?

Le Dotplot a été inventé par Debra Babalola et Shefali Bohra, deux étudiantes de l’Imperial College London/Royal College of Art. Elles se sont inspirées de leur propre expérience pour inventer cet objet. En effet, l’une des cofondatrices, athlète de haut niveau, a, un jour, découvert un nœud inhabituel dans l’un de ses seins après une séance d’entrainement. Elle a donc fait pratiquer un examen clinique et le gynécologue lui a demandé de palper ses seins régulièrement pendant quelques mois… Le nœud a disparu mais cela a réveillé la curiosité de la jeune femme, qui s’est demandé si des outils existaient pour surveiller ses seins à domicile… Puisque cela n’existait pas, aidée par son amie, elles ont décidé de le créer !

Comment fonctionne le Dotplot ?

Le Dotplot fonctionne grâce à une application sur laquelle les femmes devront saisir les détails de leur cycle menstruel si elles sont concernées, afin que l’appareil propose des dates précises pour effectuer les contrôles. Elles devront ensuite établir une fiche personnalisée avec la taille de soutien-gorge, la forme de leurs seins en faisant glisser l’appareil portable pour redimensionner le modèle de base. Une fois configurée, l’application guide les femmes tout au long de l’autocontrôle en leur indiquant les zones qu’elles doivent scanner. La manière de positionner l’appareil sur le torse est déterminée par le système pré-entraîné de Dotplot qui analyse l’orientation de l’appareil par rapport au sol. Lorsqu’il enregistre les données, il émet un signal sonore. De plus, sur l’application, il indique par un point lumineux, les zones qui doivent être vérifiées. Chaque mois, le Dotplot compare les résultats et peut donc mettre en évidence toute anomalie détectée entre deux contrôles. L’utilisateur peut ensuite choisir d’envoyer les rapports à son médecin traitant directement par mail.

Que peut-il apporter de nouveau ?

La réponse à cette question est assez simple, puisqu’il peut vraiment tout changer dans la détection du cancer du sein chez les femmes. Les dispositifs existants sont conçus pour un usage clinique et se pratiquent donc en milieu hospitalier, clinique ou centre de dépistage. Ce qui oblige les femmes à se déplacer, et à prendre du temps pour se rendre sur place… Combien de femmes ne font pas réaliser de mammographie par négligence ou manque de temps ? Actuellement, il n’existe aucun produit de détection standard capable de fournir un retour d’information en temps réel sur les zones couvertes lors d’une autopalpation des seins. Cette fonction est pourtant essentielle pour la prise en charge précoce des cancers du sein ! Dotplot a déjà remporté plusieurs prix, signes de son utilité pour un futur proche :

Venture Catalyst Challenge, le plus grand concours d’entrepreneuriat de l’Imperial College;

Helen Hamlyn Design Award for Digital Inclusion, parrainé par TATA Consultancy Services et récemment acceptée dans la cohorte MedTech Super Connector (2022-23);

Top 20 des James Dyson Awards 2022.

Nous espérons sincèrement que ce petit appareil sera rapidement disponible dans le monde entier !