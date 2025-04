Des appareils auditifs qui allient discrétion, performance… et design

Mon mari est malentendant depuis des années, une surdité dégénérative liée à son travail, et probablement au manque de casque anti-bruit… Il y a 30 ans, la sécurité sur les chantiers du BTP était moins drastique qu’aujourd’hui. En attendant, il n’entend plus grand-chose, c’est pénible pour lui, mais aussi pour moi : son de la télé à fond, mauvaise compréhension, isolement, etc. Après avoir passé des mois à nous faire répéter, monter le son de la télé et sourire poliment sans tout comprendre dans les discussions animées, il a compris que sa petite perte auditive n’était plus si « petite » que ça. Il lui fallait une solution. Et, c’est en me renseignant avec Vivason que j’ai découvert un univers bien plus moderne, discret et technologique que je ne l’imaginais.

Signia : une marque qui réconcilie discrétion, performance… et design

Dans les recherches que j’ai faites pour mon mari, je suis rapidement tombée sur la gamme d’appareils auditifs de la marque Signia. Je dois dire que j’ai eu un petit coup de cœur. Cette marque allemande, issue du groupe Siemens, propose des aides auditives à la fois innovantes, puissantes et résolument élégantes. Fini les gros appareils apparents de nos grands-parents ! Place à des modèles miniatures, intra-auriculaires ou contour d’oreille, qui se connectent au smartphone, se règlent à distance, et s’adaptent automatiquement à l’environnement sonore. Le top ? Certains appareils Signia intègrent une fonction « Own Voice Processing » pour que votre propre voix reste naturelle. Et, pour les plus coquets d’entre nous, il existe même des versions colorées ou personnalisables. Oui, on peut être malentendant… et stylé !

Appareil auditif : combien cela coûte en France aujourd’hui ?

Quand on parle d’appareils auditifs, la question du prix revient vite sur la table. Et, honnêtement, je la redoutais un peu… Jusqu’à ce que je tombe sur les infos claires et détaillées fournies avec Vivason. Selon le rapport “Points de repère n° 47” publié par l’Assurance Maladie, le prix moyen d’un appareil auditif était estimé à 1 496 € (par oreille) en 2015. Un investissement élevé, surtout si l’on doit équiper les deux côtés. Mais, bonne nouvelle : depuis la mise en place de la réforme “100 % Santé” en 2021, l’accès aux soins auditifs est beaucoup plus simple. Deux classes ont été définies :

La classe 1, qui regroupe les appareils plafonnés à 950 € et entièrement remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles.

La classe 2, qui comprend les gammes milieu et haut de gamme (jusqu’à 1 195 € environ), dont la prise en charge varie selon votre complémentaire santé.

En clair : il est désormais possible de s’équiper correctement sans forcément exploser son budget. Et, si l’on souhaite un modèle plus sophistiqué, la dépense reste encadrée et raisonnable.

Choisir un appareil auditif, c’est aussi retrouver de la liberté

Ce que je n’avais pas anticipé, c’est à quel point le retour à une bonne audition allait transformer le quotidien de mon mari Frédéric. Le simple fait d’entendre les oiseaux le matin ou de suivre un film sans sous-titres l’a littéralement enchanté. Et, moi, je dois avouer que c’est un bonheur de pouvoir discuter avec lui sans qu’il me fasse répéter trois fois ! Ce qui l’a vraiment conquis, c’est le confort de l’appareil, sa discrétion, mais aussi sa connexion à une appli mobile qui lui permet de le régler en toute autonomie. En quelques jours à peine, il s’est adapté, avec l’aide de l’audioprothésiste qui a personnalisé les réglages à ses besoins. Aujourd’hui, il ne vit plus son appareil auditif comme une contrainte, mais comme un véritable allié technologique au quotidien. Et vous, avez-vous déjà envisagé de tester la gamme d’appareils auditifs de la marque Signia ou un modèle 100 % santé avec Vivason ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .