Blue Box : elle invente un dispositif de dépistage du cancer du sein qui s’utilise à la maison

Chaque année, la marque Dyson, par l’intermédiaire du James Dyson Award récompense les meilleures innovations de l’année. Il existe un prix national et deux prix internationaux (International et Développement Durable). Pour le lauréat international, c’est la Blue Box de l’espagnole Judit Giró Bent qui est sortie gagnante.

Cette Blue Box s’attaque à un enjeu de santé majeure chez les femmes : le cancer du sein. Le dépistage de ces cancers parfois foudroyants doit se faire le plus prématurément possible. Et cette Blue Box permettra à l’avenir de faire le dépistage à la maison, simplement à partir d’un échantillon d’urine. Présentation de cette innovation primordiale !

Comment fût inspiré la créatrice de la Blue Box ?

Un cancer du sein a été détecté chez la mère de Judit Giro Benet. Cela lui a fait prendre conscience de la difficulté d’effectuer un test rapidement et peu invasif. En effet, actuellement, le dépistage ne peut se faire que dans un établissement médical pour subir une mammographie. Examen douloureux et parfois onéreux ! N’oublions pas que tous les pays ne possèdent pas notre système de santé qu’en France.

Selon le Centers for Disease Control and Prevention, 40% des femmes ne passeraient jamais de mammographie pourtant recommandée tous les deux ans à partir de 50 ans. En France, le dépistage est gratuit entre 50 et 74 ans.. La détection d’un cas de cancer du sein sur trois interviendrait trop tardivement, diminuant ainsi les chances de survie.

Blue Box c’est quoi ?

La Blue Box, inventée par Judit Giro Benet est un appareil biomédical de dépistage. La différence avec le dépistage traditionnel est qu’il se fait à la maison grâce à un échantillon d’urine et à l’intelligence artificielle. La Blue Box est non invasive, facile à utiliser et peu onéreuse. Ce qui fait que l’on peut se tester régulièrement sans frais, sans attente et sans douleur.

Comment ça marche ?

L’échantillon d’urine est analysé puis les résultats sont envoyés sur le Cloud. L’algorithme réagit à des spécificités de l’urine et fournit un diagnostic. Si le résultat s’avère positif, la patiente est immédiatement mise en relation avec un professionnel de santé.

Un prototype prometteur

Actuellement à l’état de prototype, cette Blue Box pourrait être une innovation cruciale en matière de santé mondiale. « La Blue Box a le potentiel de rendre le dépistage du cancer un acte de la vie de tous les jours. Elle peut contribuer à changer la façon dont la société lutte contre le cancer du sein et faire en sorte que plus de femmes évitent un diagnostic tardif. Le jour où James Dyson m’a annoncé que j’avais gagné le prix international a été un véritable tournant car l’argent du prix me permettra de breveter cette technologie de façon plus étendue et d’accélérer les phases de recherche et de développement. Mais surtout, le fait de savoir qu’il croit en mon idée m’a donné la confiance dont j’ai besoin en ce moment. » explique l’inventrice Judit Giro Benet.

Voici une bien belle innovation qui mérite largement cette belle récompense de James Dyson : elle sauvera probablement de nombreuses femmes de cette terrible maladie. Le second projet est le Lauréat du Prix du Développement Durable, il concerne l’environnement, nous vous le présenterons demain.

Plus d’infos :

Inventeur / Concepteur : Judit Giró Benet

Site internet du projet : theblueboxai.wixsite.com