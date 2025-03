Remedee Labs, l’invention d’un bracelet d’une start-up française pour soulager les douleurs

Les douleurs chroniques, vous connaissez ? Selon l’Inserm, près de 30 % de la population française serait touchée par ces douleurs difficiles à soulager. Les causes de ces douleurs sont diverses, mais elles sont un vrai fléau et présentes autour de moi… Ma maman qui souffre d’arthrose sur un genou multi-opéré, ou encore ma voisine, déclarée en invalidité pour une fibromyalgie. Lorsqu’une crise survient, la seule solution est de se « bourrer » d’antalgiques et d’espérer que l’estomac soit conciliant ! Fibromyalgie, arthrose, migraines… parfois, on a l’impression d’avoir tout essayé, sans jamais trouver de solution durable. Tout pourrait changer grâce à l’invention d’une start-up française, basée à Meylan (38) : le Remedee Labs. Enfin, une technique non invasive et non médicamenteuse pour soulager les douleurs chroniques ? Réponse dans cet article.

Remedee Labs, qu’est-ce que c’est ?

Non invasive ? Non médicamenteuse ? Mais, que peut bien être cette invention ? Concrètement Remedee Labs est un bracelet que l’on porte donc au poignet, et qui stimule naturellement la production d’endorphines pour soulager la douleur. Et, en 2024, il a même obtenu le statut de dispositif médical. Tout commence grâce à David Crouzier, un chercheur passionné qui, en tombant sur des travaux de l’armée française, a une idée de génie : et si on pouvait stimuler le cerveau pour qu’il produise lui-même ses propres antalgiques naturels ?

Bingo ! Avec son équipe, il a développé un petit bracelet capable d’activer la libération d’endorphines, ces hormones qui nous procurent une sensation de bien-être et apaisent la douleur. Imaginez une personne atteinte de fibromyalgie qui se réveille chaque matin avec des douleurs diffuses. Avec ce bracelet, elle pourrait retrouver une qualité de vie qu’elle pensait perdue. Un bracelet pour soulager les douleurs ? En voilà une bonne idée, je me souviens d’avoir vu ma mère, porter un bracelet de cuivre, mais cela n’avait pas l’air très efficace ! Néanmoins, c’est exactement le même principe pour le Remedee Labs.

Comment fonctionne le bracelet Remedee Labs ?

Si je vous dis « ondes millimétriques », ça ne vous parle peut-être pas immédiatement. Mais, imaginez un massage invisible, un petit coup de pouce envoyé à votre cerveau pour lui rappeler de libérer ses propres anti-douleurs naturels. Le bracelet contient une puce microélectronique, nommée MEET (Microelectronic Endorphin Trigger), qui envoie des signaux de très haute fréquence à la surface de la peau. Ces ondes activent alors certaines terminaisons nerveuses, incitant le cerveau à libérer des endorphines. Le résultat ? En une vingtaine de minutes, la douleur diminue ! Les essais cliniques ont montré que 8 patients sur 10 ressentaient une amélioration après trois mois d’utilisation. Un sacré espoir pour ceux qui vivent avec des douleurs au quotidien. Une véritable aubaine pour de nombreux patients, non ?

Est-il déjà disponible ?

Bonne nouvelle : après l’obtention de son statut de dispositif médical, le bracelet Remedee Labs est en passe d’être commercialisé. Si tout se passe bien, il sera disponible dès 2025, avec une priorité donnée aux patients souffrant de fibromyalgie. D’autres études sont en cours pour voir s’il pourrait être tout aussi efficace contre d’autres pathologies. Imaginez une personne souffrant d’arthrose qui, au lieu de devoir prendre des anti-inflammatoires quotidiennement, pourrait simplement enfiler ce bracelet pour soulager sa douleur. C’est une révolution qui se prépare ! Mais, encore faut-il que la Sécurité sociale prenne en charge ce dispositif pour le rendre accessible à tous. Et vous, que pensez-vous de cette innovation ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .