Attention, cet ingrédient présent dans certaines crèmes solaires deviendrait cancérigène avec le temps...

Avec les beaux jours qui reviennent, les crèmes solaires vont à nouveau être de sortie… Mais attention, une équipe de chercheurs franco-américains vient de pointer du doigt un ingrédient qui favoriserait les cancers. L’ingrédient mis en cause est l’octocrylène !

Cet ingrédient est un filtre de protection solaire que l’on retrouve dans les crèmes, mais également les shampoings ou les crèmes hydratantes. Cette étude parue dans la revue Research In Toxicology lundi 8 mars, montre que l’octocrylène se transforme en benzophénone néfaste pour la peau. L’étude porte sur une quinzaine de crème solaires ou anti-âges vendues en France et aux Etats-Unis.

Les crèmes solaires néfastes pour les océans

Nous vous parlions déjà de ces crèmes solaires qui se répandaient dans les mers du monde et polluaient les fonds marins. A Palau, elles sont même interdites depuis l’année dernière ! Et ce serait cette benzophénone qui serait à l’origine de ces pollutions.

Philippe Lebaron, biologiste du laboratoire de biodiversité et biotechnologie microbienne de l’Observatoire de Banyuls-sur-Mer (Sorbonne Université/CNRS, France) co-auteur de l’étude constate que certains fabricants ont déjà enlevé cette substance pour préserver les fonds marins.

Mais elles le sont aussi pour les humains

La benzophénone est classée comme « peut‐être cancérogène pour l’homme (Groupe 2B) », par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC/Iarc) de l’OMS. Et toujours selon cette étude importante, cette substance serait responsable de cancers du foie et de lymphomes chez les animaux.

La concentration en benzophénone s’accroit avec le vieillissement du produit. Pour réaliser les tests, les chercheurs ont accéléré le procédé de vieillissement de chaque produit puis analysé au spectromètre de masse les conséquences.

Si à l’embouteillage, il n’y a que très peu de benzophénone dans les produits, le taux augmente avec le vieillissement du produit. Sur certains produits la concentration augmente de 200%. L’objectif des chercheurs étant d’interdire totalement cet ingrédient dans les produits corporels. Qui plus est, l’octocrylène est facilement absorbé par la peau et peut donc constituer une menace pour la santé.

Mais alors quelle crème solaire choisir ?

Nous sommes depuis longtemps adeptes de la crème New Layer, bio et garantie non polluante pour les océans. Mais le principal conseil à retenir est de ne pas conserver une crème entamée au-delà d’une saison ! Les dates limites inscrites sur les flacons sont à respecter scrupuleusement ! A l’avenir, préférez un crème « sans octocrylène », vous ne prendrez pas de risques inutiles !