L’invention d’une crème solaire capable de diminuer la température corporelle

Il s’agit d’une invention qui pourrait être d’une grande utilité alors que les températures mondiales ne cessent d’augmenter en raison du changement climatique. En Chine, des chercheurs de l’université Tsinghua, à Pékin, ont développé une crème solaire révolutionnaire capable de garder notre peau plus fraîche. Tout comme les écrans solaires traditionnels, cette nouvelle solution contient de minuscules particules de dioxyde de titane et/ou d’oxyde de zinc. Conçue par le professeur Rufan Zhang et ses collègues, elle réfléchit une grande partie de la lumière ultraviolette émise par le Soleil. Mais en plus de cela, afin de mieux protéger notre peau, il réfléchit une quantité substantielle de lumière infrarouge.

Une nouvelle formule pour mieux réfléchir la chaleur

Une étude consacrée à cette percée a été publiée dans la revue Nano Letters. Pour parvenir à leur exploit, les scientifiques chinois ont opté pour une approche consistant à modifier la taille des nanoparticules de dioxyde de titane. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont mélangé ces dernières avec de l’eau déminéralisée, de l’éthanol et de la crème hydratante. Le mélange contenait aussi des pigments d’oxyde de fer de couleur chair et un polymère de silicone appelé polydiméthylsiloxane. Il convient de noter que ce polymère est déjà utilisé dans l’industrie cosmétique.

Des résultats prometteurs

Comme indiqué plus haut, ce qui rend cette crème solaire révolutionnaire relativement intéressante, c’est qu’elle est en mesure de garder la peau de l’utilisateur plus fraîche. Elle empêche les rayons UV et la lumière infrarouge de frapper directement notre corps. Lors de tests en conditions réelles, c’est-à-dire sur des sujets exposés à un environnement chaud et ensoleillé, il a été constaté que la solution pouvait réduire la température corporelle de jusqu’à 6,1 °C en comparaison aux écrans solaires conventionnels. Les chercheurs ont également relevé une baisse de température allant jusqu’à 6 °C par rapport à l’absence totale d’écran solaire.

Qu’en est-il des coûts ?

Par ailleurs, l’équipe a relevé une grande résistance à l’eau. Lors d’une simulation pendant laquelle la solution a été exposée à la lumière solaire et à la pluie, elle a préservé sa capacité de refroidissement pendant près de 12 heures avec un indice SPF (facteur de protection solaire) s’élevant à 50. Il est intéressant de mentionner que les scientifiques chinois ont déjà testé la crème sur des souris et des humains.

Ils auraient obtenu des résultats largement satisfaisants. Concernant l’aspect commercial, le professeur Rufan Zhang et ses collaborateurs estiment que le prix de la crème pourrait tourner autour de 0,092 dollar, soit environ 0,088 €, le gramme. Plus d’infos : acs.org. Que pensez-vous de cette crème solaire capable de rafraichir la peau sous l’effet du soleil ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .