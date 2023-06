Les crèmes solaires, un véritable poison pour l’environnement, mais pas une fatalité…

Lorsque l’on aborde le sujet de la pollution des océans, le sujet revient inexorablement sur le plastique. Pour preuve, on parle souvent du 7ᵉ continent, qui fait référence à une immense accumulation de déchets plastiques dans l’océan. Il s’agit d’une zone de concentration de débris en plastique flottants, principalement composée de fragments de plastique, de filets de pêche abandonnés, de bouteilles, de sacs en plastique et d’autres déchets qui se sont accumulés. Dans la liste des déchets qui polluent les océans, nous oublions souvent un produit que nous sommes des millions à utiliser chaque jour : la crème solaire ! Et pourtant ! Près de 25 000 t de crèmes solaires en tous genres sont déversées chaque année dans les océans de la planète ! Un fléau pour les eaux, la faune et la flore. Quel est l’impact de la crème solaire sur les océans ? Et quelles crèmes choisir pour limiter la pollution ? Découverte.

Des chiffres assez alarmants !

Chaque année, des dizaines de milliers tonnes de crème solaire sont déversées dans les océans, ce qui équivaut à 48 l déversés chaque minute à l’échelle mondiale. Ces chiffres alarmants ont été révélés par la Fondation pour la nature et l’homme et sont confirmés par Jérôme Labille, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) d’Aix-en-Provence. Les recherches de Jérôme Labille ont permis d’estimer qu’une seule plage de Marseille voit approximativement 52 kg de crème solaire se déverser chaque jour dans la Méditerranée pendant la saison estivale. Des chiffres qui nous amènent à réfléchir sur l’impact des crèmes solaires. Il est impératif de prendre conscience que les choses doivent absolument changer pour éviter la pollution et l’extinction de certaines espèces animales ou végétales marines.

Quels sont les impacts des crèmes solaires sur les océans ?

Les impacts des crèmes solaires « chimiques » sont nombreux sur les océans. À commencer par le fait que certaines substances chimiques présentes dans les crèmes solaires, notamment les filtres UV, peuvent contribuer au blanchissement des coraux, un phénomène qui nuit à leur santé et à leur survie. De plus, les crèmes contenant des ingrédients chimiques comme les oxybenzones et les octinoxates, les nanoparticules de dioxyde de titane et d’oxyde de zinc peuvent être toxiques pour les organismes marins tels que les poissons, les crustacés et les microorganismes. Ils peuvent perturber leur système hormonal, entraîner des malformations, altérer leur comportement et affecter leur reproduction. Enfin, lorsque les crèmes solaires sont appliquées sur la peau et rincées dans l’eau, les substances chimiques qu’elles contiennent peuvent se disperser dans l’environnement marin. Cela peut entraîner une pollution de l’eau, des sédiments et des écosystèmes côtiers, ayant des effets néfastes sur la biodiversité et les chaînes alimentaires.

Mais alors, quelles crèmes solaires faut-il absolument choisir ?

Notre peau humaine est incapable de résister aux UV du Soleil. Il est donc indispensable de se protéger pour éviter les mélanomes (cancers de la peau) ou plus simplement les douloureux coups de soleil et l’utilisation massive de Biafine pour apaiser les brûlures. Bientôt une crème solaire qui nourrit et protège les coraux devrait être commercialisée, la Reef Relief. En attendant, vous devez ABSOLUMENT choisir une crème estampillée « protectrice des océans ». Les crèmes solaires protectrices des océans utilisent des filtres UV physiques plutôt que chimiques tels que l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane.

Elles agissent en formant une barrière physique sur la peau pour réfléchir les rayons du soleil. Elles privilégient également les ingrédients naturels, biodégradables et respectueux de la vie marine. De plus, il est conseillé de s’enduire de crème une demi-heure avant la baignade, et non juste avant celle-ci, pour éviter que la crème solaire ne se déverse dans l’Océan. Soyons responsables aussi dans le choix de notre crème solaire, c’est aussi un geste essentiel pour la planète !

