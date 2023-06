L’été est arrivé et il va falloir penser aux grandes vacances, à la plage, au farniente et aux séances de bronzage. Et qui dit séance de bronzage dit aussi protection, donc crème solaire ! Les crèmes solaires sont des produits indispensables pour protéger notre peau et prévenir des cancers de la peau. Cependant, certaines crèmes solaires sont de véritables dangers pour les fonds marins. À tel point que l’archipel de Palau, joyau de l’Océan Pacifique, a déjà interdit les crèmes solaires toxiques pour les fonds marins. Dans la ville d’Eilat située dans le sud d’Israël, sur les rives de la mer Rouge, autre joyau marin, des scientifiques ont inventé la première crème solaire au monde, qui nourrit les récifs coralliens, menacés d’extinction. Son nom : Reef Relief. Découverte.

La crème solaire Reef Relief, qu’est-ce que c’est ?

La ville balnéaire d’Eilat, en Israël, a présenté cette innovation très récemment. Elle abrite l’un des plus beaux récifs coralliens, qui comme tous les autres, est menacé d’extinction. Les coraux sont gravement menacés par le changement climatique, la pollution et d’autres activités humaines. Chaque année, on estime que 14 000 t de crème solaire se retrouvent dans les océans du monde. Jusqu’à 80 % des crèmes solaires conventionnelles contiennent des produits chimiques qui contribuent au blanchiment des coraux et à la destruction des récifs.

Alors que certains fabricants ont commencé à éliminer des produits chimiques nocifs tels que l’oxybenzone, Reef Relief va encore plus loin que n’importe quelle autre crème solaire sur la planète pour protéger les récifs coralliens et favoriser leur épanouissement. Reef Relief, la crème solaire révolutionnaire, introduit une nouvelle certification mondiale : le RPF (Reef Protection Factor), qui va au-delà du simple FPS (Facteur de Protection Solaire). Cette crème solaire est spécialement formulée, non seulement pour protéger la peau des rayons UV, mais également pour nourrir les récifs coralliens menacés d’extinction.

De quoi se compose cette crème solaire inventée en Israël ?

Une équipe d’experts en mer et en soins de la peau a développé une nouvelle formulation révolutionnaire pour la crème solaire. Cette formule repose sur l’utilisation d’un écran solaire minéral non nanométrique à base de dioxyde de titane. La formule originelle est conforme aux normes Ecocert et a été soumise à de rigoureux tests de sécurité en milieu aquatique. Cela inclut des tests sur les poissons d’eau douce, les poissons d’eau de mer et les larves de corail. En plus de cette formule de base respectueuse de l’environnement, un mélange personnalisé d’oligo-éléments nutritifs a été ajouté pour nourrir et favoriser la croissance des récifs.

Ces oligo-éléments sont conformes aux normes de la FDA et sont utilisés par les éleveurs de coraux pour leur apport nutritionnel. Cette combinaison unique d’un écran solaire minéral et d’une formule nutritive spéciale offre une protection solaire efficace tout en contribuant activement à la préservation et à la croissance des récifs coralliens.

Un espoir pour les récifs coralliens

Les experts israéliens mettent en garde contre les crèmes solaires qui se disent « respectueuses des récifs », car il n’existe aucune réglementation précise dans ce domaine, en réalité. Les fabricants utilisent souvent le greenwashing, qui est une technique de communication trompeuse ou mensongère. Celle-ci est utilisée par une entreprise ou une organisation pour se présenter comme étant respectueuse de l’environnement, dans le but de vendre leurs produits. Les inventeurs de cette nouvelle crème espèrent que la norme RPF deviendra une norme industrielle mondiale et que cela pourrait changer la donne vis-à-vis des récifs coralliens. Actuellement, Reef Relief est en phase de tests et d’essais. Les chercheurs et inventeurs de cette crème espèrent pouvoir la commercialiser très prochainement. En attendant, pour cet été, veillez à choisir une crème solaire qui protège les océans. Notre choix se porte depuis plusieurs années sur la gamme New Layer, certifiée sans microplastique et protectrice des fonds marins. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site reefrefliefsunscreen.com.