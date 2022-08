L’utilisation de la Biafine comme “crème hydratante” serait une très mauvaise idée

Nous connaissons tous ce tube de pommade inventé en 1971 par Mr Wenmaekers, un chimiste français. Il l’avait inventée pour soigner les brûlures de sa petite fille et aujourd’hui, nous avons tous de la Biafine dans nos armoires à pharmacie. Cette crème, on l’utilise pour soulager les brûlures, et c’est aussi un parfait allié contre les coups de soleil… Il faut reconnaître qu’elle est presque miraculeuse quand la peau souffre de quelques brûlures ! Mais depuis quelques semaines, les dermatologues s’inquiètent de l’ampleur que prend un mouvement concernant la Biafine sur TikTok… De nombreuses tiktokeuses américaines prônent son utilisation comme crème de jour… Et apparemment c’est une très mauvaise idée. On vous explique pourquoi !

Quel est ce nouveau phénomène ?

Nous ne savons pas vraiment de quoi vient cette nouvelle mode, mais les jeunes américaines, en vacances en France, se ruent dans les pharmacies pour acheter des dizaines de tubes de Biafine. En effet, elles l’utiliseraient comme crème de jour, expliquant comme @livvvmarkley ou @alexschin que la Biafine va changer votre vie… Il faut avouer que le prix d’un tube de Biafine est dérisoire par rapport à certaines crèmes hydratante. Près de 10 millions d’hashtag #biafine recensés sur TikTok ! Dans leur vidéos, on les donc voit acheter de la Biafine et elles prônent une utilisation quotidienne sur le visage, vantant également son tout petit prix: moins de 4€.

Un soin « french skincare » !

Les commentaires des Américaines sur la Biafine sont dithyrambiques ! « Parfaite pour hydrater la peau… Je l’utilise tous les jours depuis un mois… Ma peau est propre et super douce… Tous les Français l’utilisent… Tous les Français se badigeonnent le visage chaque matin avec de la Biafine… » etc. Pour étayer leurs étranges propos, elles affirment que la présence d’huile d’avocat serait responsable de cette hydratation intense et se filment sortant des pharmacies avec plusieurs tubes fraîchement achetés. Un pharmacien explique à BFMTV qu’aux Etats-Unis, contrairement à la France, la Biafine se vend uniquement sur ordonnance. Et qu’elle est donc plus difficile à obtenir outre Atlantique. Le pharmacien reconnaît que les Américaines de passage à Paris en achètent parfois plusieurs tubes, mais il explique également que la Biafine contient “beaucoup trop d’ingrédients pour n’avoir que des aspects bénéfiques”…

Les dermatologues s’inquiètent…

La Biafine est vendue uniquement en pharmacie, et non en parapharmacie, ce qui implique que c’est donc bien un médicament et non un produit de cosmétique. Les dermatologues expliquent que cette crème ne doit jamais être utilisée sur de longues durées, mais uniquement de manière temporaire pour soigner les brûlures. En l’utilisant quotidiennement, le risque est qu’elle provoque l’effet contraire, et fragilise la peau. La Biafine se compose de 16 ingrédients, ce qui est bien plus qu’une crème de jour classique; normal, puisque c’est un médicament ! L’actif principal appelé « Trolamine » peut devenir irritant pour les muqueuses, ce n’est donc pas non plus une bonne idée de mettre de la Biafine sur les lèvres après des injections de botox ! La trolamine est également un allergène qui peut être cancérigène en cas d’utilisation excessive.

Et les conservateurs de la Biafine, les parabènes, sont connus pour être des perturbateurs endocriniens. Pour terminer, la Biafine est une crème très grasse qui va permettre à une brûlure de rester hydratée… Sur une peau normale, les TikTokeuses pourraient bien se retrouver très rapidement avec des poussées d’acné plutôt carabinées. La Biafine va graisser la peau et bloquer ses pores, provoquant boutons et empêchant la peau de respirer. Et ce n’est pas non plus une crème solaire, bien au contraire ! Elle se compose de 18 molécules dont des huiles essentielles, qui, au soleil, peuvent provoquer des marques indélébiles… Utilisez donc la Biafine pour soulager vos coups de soleil mais jamais comme crème hydratante; pour cela, utilisez plutôt la célèbre crème Nivea, qui, elle, est bien faite pour cela, et qui ne coûte pas plus cher qu’un tube de Biafine !

