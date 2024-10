À seulement 399 €, ce tracker solaire à monter soi-même augmente de 40 % la production d’électricité

Vous le savez sans doute, plus les panneaux solaires sont bien orientés, meilleure sera la production d’électricité. En France, on dit que l’inclinaison optimale pour l’installation de ces dispositifs est de 30 à 35°. En d’autres termes, ils doivent être orientés vers le sud et inclinés à 30° par rapport à l’horizon, pour produire le maximum d’électricité. Ceci fait, il est encore possible d’optimiser cette production en utilisant un tracker solaire qui, comme son nom l’indique, suit la position du soleil. Si vous voulez en installer un chez vous et que vous recherchez un bon plan, le modèle à deux axes ECO-WORTHY est proposé avec une réduction de 100 € sur le site d’Amazon. Il est vendu à 399,99 € au lieu de 499,99 €. Mais au fait, quels sont les avantages de ce tracker à deux axes ?

Production d’électricité optimale

Le plus grand avantage de ce tracker est qu’il peut augmenter la production d’électricité de vos panneaux solaires de 40 %. En se déplaçant dans deux directions, contrairement à un modèle à un seul axe, et en pivotant à 270 °C, il bénéficie d’une plus grande plage de positionnement. De plus, ce modèle ECO-WORTHY suit automatiquement la course du soleil tout au long de la journée, grâce à l’ajustement automatique de l’angle d’inclinaison et au capteur solaire haute sensibilité. Tout a été pensé pour maximiser la production d’énergie photovoltaïque. Bien que ce tracker à deux axes soit destiné à accueillir 6 panneaux ECO-WORTHY de 95 W, il est compatible avec différents types de panneaux solaires (tant qu’ils ont les bonnes dimensions pour le montage bien sûr).

Un dispositif simple d’utilisation et facile à installer

Pas besoin d’être un bricoleur aguerri pour installer ce tracker solaire, d’autant plus que tous les éléments nécessaires à l’installation sont fournis. Après avoir fixé la base, il suffit de connecter les tiges A-E et actionneurs au pôle principal. Ensuite, on place le contrôleur, puis on installe les barres transversales et les panneaux à l’aide de pinces de serrage. Pour une efficacité optimale, il faut bien entendu trouver le meilleur emplacement. Pour bénéficier des 40 % de production d’électricité supplémentaires, il est recommandé de l’installer sur un terrain plat et dégagé, et de s’assurer que les panneaux soient à l’horizontale lorsque le soleil est au Zénith. Ce modèle ECO-WORTHY nécessite un espace au sol de 314,2 × 30,5 cm et peut être installé dans une cour, un champ ou sur un toit plat.

Un suiveur solaire pratique, robuste et pas cher

Hormis sa praticité et sa performance, ce tracker à deux axes est également conçu pour résister aux vents forts. En cas de vent violent, l’angle des panneaux s’ajuste automatiquement par rapport à l’horizon. Ce suiveur solaire est robuste, car il est fabriqué en métal et pour s’adapter aux conditions météorologiques. Cependant, veillez à bien percer les vis à expansion dans le sol pour que son socle tienne fermement, même en cas de tempête ou d’ouragan.

Côté prix, ce modèle ECO-WORTHY figure parmi les moins chers du marché. En vous rendant sur Amazon, vous pouvez bénéficier d'une promo de 100 €, en cochant la case correspondante. Une offre à 399,99 € au lieu de 499,99 €, qu'il ne faut surtout pas manquer cet automne !

