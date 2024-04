SKipp, un panneau solaire suspendu, sans ancrage et inclinable grâce à un ingénieux système de pendule

Comment profiter de l’énergie solaire et de solutions photovoltaïques dans les lieux où l’ancrage au sol est impossible ? La solution viendra peut-être de l’entreprise allemande SINN Power, qui vient de dévoiler une solution photovoltaïque mobile et inclinable assez révolutionnaire appelée SKipp. Cette solution permet notamment d’installer des systèmes agro photovoltaïques lorsque c’est impossible avec les panneaux traditionnels comme c’est le cas dans certaines zones protégées. SKipp se distingue par son côté mobile et inclinable grâce à un ingénieux système de poids et de pendule. Découverte de cette invention très innovante !

Des panneaux solaires « suspendus »

SKipp se veut surtout et avant tout flexible et mobile. Les modules photovoltaïques sont « en suspension », au lieu d’être ancrés dans le sol. Lorsque les modules sont déployés, ils peuvent être inclinés dans n’importe quelle position grâce au système pendulaire. Cette caractéristique très novatrice permet au système de fonctionner sans aucun ancrage au sol.

Des modules photovoltaïques bifaciaux

Les panneaux solaires sont ce que l’on appelle des modules photovoltaïques bifaciaux. Et, c’est peut-être là leur plus gros avantage ! Quand les fermes solaires doivent impérativement avoir des panneaux photovoltaïques orientés plein sud, le système SKipp peut produire de l’électricité toute la journée. Cette caractéristique les rend particulièrement adaptés à l’injection dans le réseau électrique, car ils répartissent plus uniformément leur production tout au long de la journée. Ils permettent aussi d’injecter de l’électricité aux moments de la journée, où le besoin se fait le plus sentir.

Que pensent les inventeurs de ces panneaux photovoltaïques flottants ?

« Avec SKipp, nous réinventons les systèmes photovoltaïques agricoles et au sol. Cette solution photovoltaïque répond aux exigences techniques les plus élevées et offre en même temps une flexibilité maximale en termes de localisation et de performances électriques pour nos clients », explique le Docteur Ing. Philipp Sinn, fondateur et directeur général de SINN Power. Il ajoute aussi que cette alternative aux panneaux solaires classiques s’adresse particulièrement aux espaces ouverts où l’on ne peut ni ancrer les panneaux au sol, ni les empiler ! De plus, les systèmes SKipp s’assemblent rapidement et se déplacent tout aussi facilement, et ils sont construits exclusivement avec des matériaux conformes aux normes en vigueur. SINN Power a également développé un modèle flottant pour installer des fermes solaires sur des surfaces d’eau.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le système SKipp et sur les autres solutions proposées par l'entreprise ? Rendez-vous sur sinnpower.com. SINN Power a également développé un modèle flottant pour installer des fermes solaires sur des surfaces d'eau.