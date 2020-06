Vous pensiez que l’eau était la boisson la plus hydratante ! Et bien c’est raté !

Depuis la nuit des temps, nous entendons dire que lorsque l’on a soif, il faut boire de l’EAU ! Selon les croyances populaires, l’eau est le meilleur des hydratants, le plus désaltérant ! Bref un trésor pour assouvir notre soif ! D’après une étude de l’université St Andrews en Ecosse, on nous aurait menti !

En y réfléchissant bien, l’eau apporte des minéraux mais qu’en est-il des protéines ou des acides gras nécessaires à notre organisme ? Quelle autre boisson pourrait nous apporter plus que l’eau au niveau de l’hydratation ? L’eau s’élimine très rapidement contrairement à cette autre boisson !

Qu’elle soit plate ou pétillante, l’eau hydrate mais ses effets se dissipent rapidement. Le professeur Ronald Maughan concède le fait qu’il faille boire ! Mais selon lui, il faut boire utile ! Ce qui est bu doit être absorbé par le sang et lui apporter de la matière. Et la seule boisson capable d’hydrater tout en apportant protéines, sodium, acides gras, c’est le LAIT ! Cette boisson blanche et douce que tout le monde n’aime pas pur…

Le lait (de vache) contient du lactose évidemment, mais également des protéines et des matières grasses. Il agit comme une éponge et réduit la production d’urine. Les nutriments qu’il contient peuvent ainsi se répartir dans le corps et le réhydrater.

Les jus de fruits et sodas, quant à eux apportent des sucres et calories mais n’hydratent pas le corps… Entre l’eau et un soda, mieux vaudra toujours choisir un verre d’eau fraîche.

Enfin, oubliez à l’alcool et la bière fraîche si vous avez soif, mis à part uriner à foison et vous donner envie de vous resservir un verre, cela ne vous hydratera jamais ! En revanche, un café léger (qui est de l’eau à la base) aura autant d’effets hydratants qu’un verre d’eau…

Photo de couverture B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock