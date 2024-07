Je vous explique comment garder vos plantes en vie, même en vacances, en fabriquant un gel d’arrosage

Dans votre salon, de jolies plantes d’intérieur agrémentent votre décoration, et vous êtes assez fiers de les voir pousser. J’avoue, que ce n’est pas ma spécialité, mes pauvres plantes dépolluantes ne sont pas toujours aussi belles que je le souhaiterai. Et, lorsque je pars en vacances, elles ne résistent généralement pas à mon absence, si personne ne vient les arroser. Mes vacances ne sont pas les leurs et mes absences leur sont parfois fatales ! Cette année, j’ai peut-être trouvé une solution pour mes absences, et par ailleurs pour pallier mes fréquents oublis d’arrosage tout au long de l’année : le gel d’arrosage. Et, en plus, il ne m’a pas coûté un centime, car je l’ai fabriqué moi-même… Je vous explique immédiatement comment avec trois fois rien, je garderai peut-être la vie sauve à mes plantes cet été ! Découverte.

L’hydrogel d’arrosage qu’est-ce que c’est ?

Le gel d’arrosage est fait de polymères super absorbants, des substances qui peuvent absorber et retenir une grande quantité d’eau par rapport à leur poids. Lorsque vous ajoutez de l’eau au gel d’arrosage, il absorbe l’eau et se gonfle, devenant un gel mou. Au fil du temps, le gel libère lentement l’eau absorbée dans le sol, fournissant une hydratation constante aux plantes. Voilà pour l’explication « scientifique » ! En réalité, le gel d’arrosage, c’est de l’eau gélifiée, comme celle que l’on peut trouver, en pot, pour les personnes en situation de handicap, ou les sportifs. Et, vous allez découvrir que ce n’est pas très compliqué à réaliser.

Ma recette de gel d’arrosage

Le gel d’arrosage est donc de l’eau gélifiée… Après quelques recherches au fond de mes placards, et un peu de rangement, j’ai retrouvé deux sachets de 2 g d’agar-agar, un gélifiant naturel, à base d’algue. De l’eau, elle coule de mon réfrigérateur, et sera en conséquence filtrée, j’en ai prélevé 500 ml. J’avais aussi des feuilles de gélatine, qui auraient pu faire l’affaire, mais j’ai préféré l’agar-agar. Pour plus de facilité d’utilisation, j’ai choisi d’utiliser des moules à financier, en silicone. Lorsque mon mélange sera pris, je n’aurai plus qu’à disposer les financiers d’eau gélifiée au pied de mes plantes. Passons maintenant à la phase pratique !

Les ingrédients et la préparation

Pour réaliser mes petits blocs de gel d’arrosage, j’ai utilisé 500 ml d’eau et un sachet de 2 g d’agar-agar. J’ai mélangé les deux dans un contenant, fais chauffer jusqu’à frémissement pendant 30 secondes, puis versé le mélange dans une plaque de moules à « mini financier », et une plaque de glaçons, les deux en silicone pour un démoulage plus facile. Après une prise au réfrigérateur de quatre heures environ, les blocs d’eau gélifiée sont prêts à rejoindre mes pots de fleurs. De plus, grâce à l’agar-agar, un gélifiant naturel à base d’algues, j’apporte quelques nutriments supplémentaires à mes plantes. Les blocs vont fondre au pied de la plante et lui permettront de s’hydrater plusieurs jours d’affilée.

De plus, j’ai installé des microbilles en argile sur le terreau, afin que l’humidité soit conservée au maximum. Cette solution est intéressante si vous partez quelques jours, et que vos plantes restent au frais, car l’eau gélifiée va évidemment fondre très vite en cas de fortes chaleurs. Et, si vraiment, vous partez longtemps, ou que vous ne disposez pas d’agar-agar sous la main, je vous conseille le gel d’arrosage Aqua Control pour 30 jours sans arrosage ! Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

