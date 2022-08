Jelly Drops : une entreprise invente un bonbon à l’eau réhydratant pour aider les malades d’Alzheimer

Nous connaissons tous ces petits bonbons américains aux goûts de fruits ou de caramel. Ils s’appellent Jelly Belly, Jelly Bean, ou Jelly Drops et ressemblent un peu à nos Car-en-Sac, mais n’ont pas le goût de réglisse. Des bonbons finalement classiques au goût sucré et réconfortant que l’on adore picorer à tout moment de la journée. Mais la marque Jelly Drops vient d’inventer un nouveau concept de bonbon à l’eau pour le moins inattendu: le Jelly Water qui vient en effet de recevoir le soutien de l’Alzheimer Society, pour ses bonbons qui permettraient aux personnes atteintes de démence ou de maladie neurodégénérative de continuer à s’hydrater autrement qu’avec un verre d’eau. On connaissait déjà l’eau gélifiée aromatisée pour ces personnes, mais les bonbons devraient être une nouvelle solution qui leur permettra de s’hydrateur seul, et avec un produit attrayant. Découverte !

Les Jelly Drops c’est quoi ?

Les nouveaux bonbons Jelly Drops ont été inventés par Lewis Hornby, qui s’est inspiré de sa défunte grand-mère, complètement accroc à ces sucreries. Il a donc créé des bonbons sans sucre de la taille d’une bouchée, qui contiennent 95% d’eau et quelques arômes naturels ajoutés. Pour l’inventeur, c’est un moyen d’augmenter l’hydratation de ces personnes et on sait combien c’est primordial. L’inventeur et son équipe se sont entourés de malades atteints de démence, de médecins et de psychologues pour inventer ces bonbons révolutionnaires.

Des tests concluants !

Les Jelly Drops se présentent sous la forme d’un plateau rempli de ces douceurs colorées, ou dans de petits pots qui contiennent des bonbons en forme de gouttes d’eau. L’Alzheimer Society soutient ce projet dans le cadre du programme Accelerator, qui se traduit pour l’invention par :

Un investissement jusqu’à une valeur de 100 000 £ (environ 117 000 €);

Un expert en innovation de la Société Alzheimer pour développer son idée au cours d’un partenariat de 12 mois;

L’occasion de tester l’invention ou service auprès de personnes atteintes de démence.

Le produit a été lancé en juillet 2020, et l’organisation atteste que ce bonbon à l’eau permet aux personnes atteintes de démence de s’hydrater sans aide extérieure… Ils ont l’impression de manger un bonbon, or, ils avalent de l’eau.

Comment se présentent les Jelly Drops ?

Le produit a été imaginé sur un plateau que l’on peut disposer sur une table en maison de retraite par exemple. Les résidents piochent alors dans un plateau où sont disposés les bonbons colorés, le Snackpots Jelly Drop. Le plateau de bonbons à l’eau permet aussi de réduire les emballages des bonbons classiques, et la saveur des bonbons a été améliorée. Les bonbons Jelly Drops se présentent sous une forme solide et n’explosent pas dans la bouche. Ils fondent lentement, hydratant celui ou celle qui l’a mis en bouche. Colin Capper, directeur associé des preuves et de la participation à l’Alzheimer Society s’enthousiasme : “C’est merveilleux de voir comment l’équipe de Jelly Drops a continué d’améliorer son offre, aidant les personnes atteintes de démence à rester hydratée, les snackpots rendent les Jelly Drops plus abordables, écologiques et accessibles, ce qui, espérons-le, aidera à toucher encore plus de personnes à l’avenir ».

Pourquoi l’hydratation est primordiale dans les maladies neuro-dégénératives ?

Les personnes atteintes de démence peuvent se déshydrater très facilement, tout simplement parce qu’elles oublient de boire. En fait, la partie du cerveau qui indique que la personne a soif ne fonctionne pas toujours correctement, l’information n’est donc pas bien traitée, et la personne se déshydrate. Par temps caniculaire ou si le manque d’eau est trop important, cela peut mener à l’hospitalisation voire, au décès de la personne. Les bonbons gouttes d’eau sont donc un moyen ludique et très innovant de faire boire ces personnes sans imposer un verre d’eau. Les Jelly Drops sont disponibles en ligne ici. Pour une livraison en France, il est préférable de vous renseigner sur la page contact avant de passer commande, Jelly Drops étant un marchand basé au Royaume-Uni.