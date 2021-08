Pourquoi a-t-on besoin d’une couette pour dormir même lorsque les températures sont caniculaires ?

Il fait 35°C dehors, votre chambre est une étuve, pourtant au moment de vous endormir, vous êtes incapables de ne pas vous recouvrir de votre couette ! Pourtant vous avez conscience de la chaleur, mais pour dormir, vous devez absolument vous couvrir, et ce, même si vous dormez nu !

Vous faites donc partie des 65% de la population française qui ne peuvent pas dormir autrement que couverts ! Même si, parmi eux, 66% reconnaissent qu’avoir trop chaud ne facilite pas le sommeil ! Paradoxal comme comportement ? Pas tout à fait si l’on en croit les explications d’une étude publiée par la Harvard Medical School ! On vous explique tout.

Quel rôle pour une couverture ?

Dans l’étude menée par Cristina Cusin, Professeure agrégée en psychiatrie, on apprend que nous sommes nombreux à ne pouvoir nous endormir sans « quelque chose » qui nous recouvre le corps. Et cette couverture, n’aurait pas simplement la fonction de réchauffer le corps, elle serait un rempart contre l’anxiété ou les troubles du sommeil.

Pour les scientifiques, deux hypothèses sont avancées. La première, plus physique qui fait que notre température corporelle s’abaisse lorsque nous dormons. Certaines personnes ne peuvent s’endormir si elles ressentent cette fraîcheur. La seconde, plus ancrée en nous, nous viendraient de notre naissance.

Quand un bébé naît, on l’emmaillotte dans une couverture, pour qu’il s’imagine toujours être dans le ventre de sa mère. De tous temps, on a toujours fait dormir les bébés dans des tissus serrés, puis plus tard, dans des gigoteuses qui couvrent le bébé, l’empêchant finalement de se découvrir… Et notre inconscient ne supporterait donc pas de dormir à l’air libre ! Le geste de recouvrement serait en fait un geste de protection de son « moi », de son individu. La couette apporterait donc à l’adulte, le même réconfort que la gigoteuse quand il était bébé…

La couette pondérée, thérapie contre les troubles du sommeil ?

Toujours selon Cristina Cusin, avoir du poids sur le corps au moment de s’endormir diminuerait les troubles du sommeil. Les couvertures lestées (ou pondérées) sont déjà très utilisées dans la prise en charge de troubles comme l’autisme.

Les résultats de son étude montrent même que la couverture pondérée serait une alternative aux somnifères et anxiolytiques que certains prennent pour dormir. La lourde couverture forme comme un carcan lorsque l’on s’endort et offre du réconfort, un sentiment de sécurité.

Le Dr Cusin explique encore, qu’il n’y a aucun risque à utiliser une couverture lestée pour mieux dormir… Attention cependant, mieux vaut demander l’avis d’un médecin. Car certaines pathologies comme des difficultés respiratoires ou des problèmes de circulation sanguine peuvent être des contre-indications à l’utilisation de ce genre de couverture. La couverture lestée n’est pas une solution miraculeuse… Certains ne pourront plus s’en passer, quand d’autres ne pourront la supporter…

Comment choisir une couette lestée ?

Sachez d’abord qu’une couette lestée ne se partage pas… Ou du moins qu’elle ne doit pas recouvrir le lit de deux personnes ! Car elle se choisit en fonction de sa masse corporelle. Ainsi pour un enfant, elle ne devra pas dépasser 5 kg… Pour les adultes, il faut que le poids de la couverture représente environ 10% de votre poids… Ainsi si vous pesez 70 kilos, vous devrez opter pour un modèle de 7 kilos ! Nous utilisons depuis des mois maintenant une couverture lestée, et nous ne pouvons que constater son efficacité sur notre qualité de sommeil !