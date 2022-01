Comment reconnaitre les symptômes d’un Alzheimer précoce ?

En France, 225 000 nouveaux cas d’Alzheimer apparaissent chaque année. En 2020, plus de 8% des français de plus de 65 ans ont été touchés par cette maladie. La maladie d’Alzheimer est une maladie dite de démence qui survient la plupart du temps à un certain âge. Cependant, il peut arriver que certains signes précoces de la maladie apparaissent bien avant 65 ans. Bien souvent, ces symptômes ne sont pas repérés et la maladie ne peut donc pas être ralentie. Voici 6 symptômes précoces de cette maladie neuro-dégénérative.

Confondre un lieu et une heure

Une personne qui confond un lieu et une heure pourrait être atteinte de la maladie d’Alzheimer en vieillissant. Cette confusion se remarque lorsque le malade rencontre des difficultés à se repérer dans le temps. Il ne sait plus quel jour, en quel mois ou en quelle année nous sommes. Au fur et à mesure que la maladie progresse, la personne en question aura de plus en plus de mal à se repérer. Celle-ci risquera même de se perdre dans des endroits familiers.

Une humeur ou une personnalité différente

Bien souvent, les personnes atteintes de cette maladie neuro-dégénérative sont victimes de changement d’humeur. Leur personnalité peut elle aussi devenir différente. En général, une personne souffrant de démence deviendra irritable, anxieuse ou même déprimée, de façon assez soudaine. Ce changement s’explique par la frustration que celle-ci ressent au vu de ces changements.

Une perte de mémoire de plus en plus fréquente

La perte de mémoire est l’un des symptômes le plus visible de la maladie d’Alzheimer. Une personne atteinte de cette maladie perdra progressivement la mémoire. Dans les débuts, le malade commencera à oublier un message ou un évènement récent. Celle-ci peut également poser plusieurs fois la même question car elle aura oublié la réponse. Et cette perte de mémoire s’amplifiera avec le temps.

Perdre des objets

Il nous a tous déjà arrivé de perdre des objets. Cependant, en cherchant bien nous arrivons la plupart du temps à les retrouver. Pour les personnes susceptibles de développer la maladie, cette tâche s’avère plus difficile. En effet, il est possible que celle-ci ne se rappelle plus du tout où elle a placé un objet. Et impossible pour elle de revenir sur ses pas pour tenter de le retrouver.

Les tâches quotidiennes deviennent plus difficiles

Même si certaines tâches sont très familières pour le malade, celui-ci pourrait présenter des difficultés à les accomplir. Ces tâches peuvent être se rendre sur son lieu de travail, préparer son repas ou encore se rendre dans un restaurant où il a l’habitude d’aller. Il est vrai qu’en vieillissant, nous pouvons avoir du mal à nous servir de certains nouveaux objets, mais pour les malades d’Alzheimer, cette difficulté est soudaine et concerne des objets qui leurs sont familiers.

Troubles de la vision

Une maladie neuro-dégénérative telle qu’Alzheimer peut souvent entraîner des problèmes de vision, qui sont bien souvent à l’origine d’une difficulté à se repérer dans l’espace. Le malade peut avoir du mal à différencier les couleurs, la vitesse ou encore les distances. Ce qui peut donc rendre le malade incapable de conduire par exemple. Il est bon de rester vigilant…