Comment entretenir sa mémoire avant qu’elle ne défaille ?

Si l’on en croit les statistiques actuels, la maladie d’Alzheimer pourrait être qualifiée de « maladie du siècle » ! Selon la fondation Vaincre Alzheimer, cette maladie touche environ 1 million de personnes en France, soit 8% des plus de 65 ans. Ils estiment également que 225 000 nouveaux cas serait détectés chaque année en France.

Pour tenter de retarder l’apparition des premiers signes de la maladie, les experts sont formels : il faut entretenir sa mémoire tout au long de sa vie. Notre mémoire est un outil prodigieux mais complexe… Elle permet de retenir et d’apprendre les informations… Et tout cela, il faut l’entraîner.

Une mémoire qui s’envole, c’est aussi la vie qui s’envole, et une perte d’autonomie indéniable. Pourtant il existe quelques gestes à effectuer quotidiennement pour entretenir cette mémoire qui nous est indispensable… Francis Eustache, chercheur français en neuropsychologie et en imagerie cérébrale, spécialisé dans l’étude de la mémoire et de ses troubles nous livre quelques conseils !

Il faut apprendre chaque jour !

Lorsque que l’on vieillit, nous avons tendance à ne plus apprendre relate le site topsante.com … Forts de nos acquis, nous pensons à tort, que nous en savons déjà suffisamment ! Erreur ! Pour le scientifique, nous devons entretenir nos « réserves cognitives » ! C’est-à-dire que nous devons continuer à apprendre par tous les moyens possibles. Ainsi, la lecture, les jeux de mots, les visites au musée, tricoter ou apprendre une langue étrangère serait une excellente idée pour continuer à apprendre. Il ne faut pas chercher l’utilité d’un apprentissage, juste en tirer les bénéfices pour notre mémoire.

Ne pas s’isoler !

Les interactions sociales sont une source de stimulation intellectuelle selon Hélène Amieva, psychologue, et il faut continuer à échanger avec les autres pour le bien être de sa mémoire… Lorsque l’âge avance et que l’heure de la retraite sonne, nous avons par définition plus de temps pour « ne rien faire » ! Et c’est justement ce temps qu’il faut utiliser à bon escient pour garder une bonne mémoire… S’abonner à un club de loisirs, de jeux, ou faire du bénévolat semblent être les pistes privilégiées du côté des interactions sociales.

Dormir profondément !

Avec l’âge, le sommeil a tendance à se dégrader, et notamment la phase de sommeil profond. Et selon une étude américaine de 2019, le sommeil profond permettrait au cerveau de se débarrasser des déchets produits la journée. Et on sait que ces déchets qui sont en fait, des protéines, sont, en partie, responsables du développement de la maladie d’Alzheimer. Il faut donc se coucher à des heures régulières, entre 22h et 23h, éviter les écrans, ne pas mettre le chauffage à fond dans la chambre et manger léger le soir…

Faire un peu de sport !

Pratiquer une activité physique régulière libère des protéines bénéfiques pour le cerveau… et donc pour la mémoire ! Pratiquer du sport favorise l’oxygénation du cerveau et permet de réduire le stress… Et pour cela, nul besoin de parcourir un marathon chaque jour, il suffit de pratiquer une activité physique régulière. Ce peut être 30 minutes de balade quotidienne, ou 5h de jardinage par semaine… Pour garder une bonne mémoire il faudrait pratiquer une activité physique entre 2h30 et 5h par semaine !

Une alimentation pleine de vitamines !

L’alimentation joue également un rôle prépondérant dans l’entretien de notre mémoire… Et les aliments qui vont préserver votre mémoire sont le poisson et tous les végétaux possibles ! Les oranges, citrons, framboises, carottes, pastèques ou tomates sont bourrés de vitamines et d’oligo-éléments qui aideront votre mémoire !

Evidemment, il n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir 60 ans pour mettre ses conseils en pratique… Plus vous entraînerez votre mémoire tout au long de votre vie, moins vous aurez de risques de développer une maladie telle que celle d’Alzheimer !

Mémoire et émotions Eustache, Francis (Author) Meilleure Vente n° 1