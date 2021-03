Sport à la maison : quels avantages à investir dans un sac de frappe ?

Depuis un an maintenant, il est difficile de faire du sport en salle, et dans certains départements, l’accès aux parcs et jardins est également compliqué ! Si vous avez décidé de faire du sport à la maison, il existe des moyens de créer vos propres accessoires de musculation !

Et il existe un accessoire auquel on ne pense pas forcément mais qui se révèle plein de bienfaits : le sac de frappe ! Un exutoire, un moyen de se défouler, d’entretenir son cardio, de vaincre le stress… Bref frapper dans un sac ne fera de mal à personne et vous fera un bien fou !

Non le sac de frappe n’est pas réservé aux boxeurs professionnels ni amateurs d’ailleurs… Il est un accessoire de sport auquel nous ne pensons pas toujours. Pourtant il peut être utile dans bien des cas !

Evacuation du stress

Quoi de plus libérateur que de lâcher les coups quand tout nous oppresse ! Frapper un sac permet de se défouler en toute sécurité et d’évacuer colère et stress sans violence ! La frappe répétée sur le sac génère ensuite une détente des muscles et un bien être mental insoupçonné…

Bon pour le cardio !

Tous les exercices possibles avec un sac de frappe sont par définition dynamiques ! Ils requièrent tonicité, mouvement et rythme soutenu. Le sac de frappe régule le rythme cardiaque et renforce le « muscle » cœur ! En complément d’un vélo elliptique qui améliore l’oxygénation du sang, le sac de frappe devient un parfait allié !

Et il vous muscle aussi !

Le sac de frappe est POLYVALENT ! Il permet au travers de divers exercices de faire travailler tous les muscles du corps… En frappant avec les pieds ou les mains vous musclerez tout votre corps mais améliorerez également votre équilibre et le déplacement des jambes. Le sac de frappe n’est pas réservé aux boxeurs, les joueurs de tennis l’utilisent pour muscler leurs avant-bras et parfaire leur jeu de jambe !

Et on améliore aussi son endurance !

Comme toute activité sportive, le sac de frappe nécessite un échauffement et des étirements avant de passer à l’acte ! Les coups portés permettent de contrôler sa respiration et donc d’améliorer son endurance. Si vous décidez d’investir dans un sac de frappe, pensez à la paire de gants adéquates, frapper le sac à mains nues n’est absolument pas une bonne idée ! Mais avant de vous lancer, lisez les conseils fournis par WikiHow pour installer et utiliser correctement votre sac de frappe !

