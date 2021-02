Salomon devance Décathlon en dévoilant les premiers masques de catégorie 1 destinés aux sportifs !

9 mois, le temps d’une grossesse, non celui qu’il aura fallu à la société Chamatex pour concevoir le premier masque sportif de catégorie 1 ! Dès le 15 février, ce masque réservé aux sportifs de haut niveau ou aux amateurs de glisse sera vendu sous la marque Salomon devançant la sortie prochaine des masques sportifs Décathlon.

Ces masques fabriqués en microfibres allient confort, légèreté et maintien… De catégorie 1, ils seront donc autorisés en France et pourraient peut-être permettre une réouverture plus précoce des stations de ski ? Seul l’avenir nous le dira, mais ce qui est sûr c’est que désormais, les skieurs pourront profiter des pistes en toute sécurité !

Le masque Chamatex / Salomon nous vient donc d’Ardèche, et il a été conçu en collaboration avec le groupe Zebra. Grâce à neuf mois de recherches intenses, le premier masque en textiles à haute filtration verra le jour ! Le masque du futur en quelques sortes.

Dans le détail, le masque possède « une cage de respiration » qui permet de respirer parfaitement même pendant les entraînements. Breveté, il remplit toutes les cases des critères sanitaires : filtration de l’air entrant / expulsion de l’air.

Deux modèles prévus !

Salomon proposera donc dès le 15 février, deux types de masques. L’un adapté à la course, et l’autre pour les sports d’hiver. Ce qui pourrait également laisser entrevoir une possibilité pour la réouverture des salles de sport.

Chamatex produira environ 10 000 masques par mois pour commencer, produits chez Rocle, installé à Tarare (69). D’après le responsable de l’entreprise, ils prévoient également d’étendre leurs spécificités techniques à d’autres sports comme le vélo, le tennis.

Il se dit aussi que certains masques pourraient s’adapter aux professions telles que la restauration ou l’hôtellerie. L’espoir de réouverture des lieux fermés depuis des mois viendrait-il des masques ? On ne peut que le souhaiter ! Et cette innovation sera 100% française, il faut également le souligner !