Quechua et NaïtUp dévoilent une ingénieuse tente de toit de seulement 22 cm d’épaisseur

Quand deux experts du camping et de l’aventure outdoor décident d’unir leurs forces, on ne peut qu’être curieux du résultat. Et, cette fois, Decathlon, via sa marque Quechua, et le spécialiste gardois des tentes de toit, NaïtUp, ont mis les petits plats dans les grands. Ensemble, ils ont donné naissance à la toute nouvelle tente de toit à coque rigide Quechua x NaïtUp. Au programme ? Un savant mélange entre les innovations Fresh&Black de Quechua et le système de fixation NuFix de NaïtUp. En France, et selon la FFCC, nous comptons 7 592 campings aménagés et 872 647 emplacements, vous trouverez bien un endroit pour poser cette drôle de tente ? Allez, je vous embarque pour découvrir cette petite pépite qui risque bien de révolutionner vos road trips.

Fresh&Black : des nuits plus fraîches et plus sombres

Si vous avez déjà fait du camping en plein été, vous savez à quel point les premières lueurs du jour peuvent transformer une tente en véritable sauna. Les années de camping avec mes parents sont les seuls moments où j’ai dû oublier les grasses matinées : chaleur et lumière éclatante aux aurores ! Et, c’est précisément là que la technologie Fresh&Black entre en jeu. Développée par Quechua, elle repose sur un textile technique composé de quatre couches ingénieuses : une première couche blanche réfléchit la chaleur, une deuxième en dioxyde de titane bloque les UV, une troisième noire absorbe les dernières traces de chaleur, et enfin, une couche d’aluminium isole efficacement l’intérieur. Le résultat ? Une tente qui reste fraîche même sous un soleil de plomb et surtout, délicieusement obscure au petit matin. Fini les réveils forcés à 6 heures par une lumière trop insistante !

NuFix : monter sa tente de toit n’a jamais été aussi simple

Quechua et, par conséquent, Décathlon s’est occupé de la partie « confort » … Passons maintenant à la partir NaïtUp et son système de fixation NuFix. Si vous avez déjà vécu l’expérience de la tente de toit, elle doit vous rappeler pénibles souvenirs ! Entre les boulons à visser, les pièces à ne surtout pas perdre et les ajustements parfois laborieux, on est loin d’une partie de plaisir. Le système NuFix vous permet, en quelques minutes, de monter la tente sur tous les modèles de barre de toit. Finies les galères au montage et le temps perdu : vous profitez de vos vacances à peine le moteur coupé ! En quelques secondes, la tente est fixée solidement et prête à être déployée.

Un investissement pour des nuits d’aventure premium

Bien sûr, tout ce confort et ces innovations ont un prix. Comptez environ 2500 € pour acquérir la Quechua x NaïtUp. Décathlon nous avait habitués à des prix bien plus bas, c’est une certitude. Mais, ceux qui connaissent déjà NaïtUp sauront confirmer que c’est un prix assez raisonnable. Pour ce prix, vous disposerez quand même d’un matelas de 125 × 215 cm de 5 cm d’épaisseur qui se range dans la coque ultra-rigide !

Plus d'informations ici.