Les inconvénients d’un coffre de toit, à connaître impérativement avant de partir en vacances

Les vacances débutent le 6 juillet selon le calendrier des vacances scolaires établi par le ministère de l’Éducation. Vous vous apprêtez donc, peut-être, à partir en vacances en famille et la galère du chargement va commencer ! Pour éviter la galère du « Tetris » dans la voiture, à caser les jouets des enfants, les valises, le matériel de camping et le reste, vous avez acheté un coffre de toit. Gain de place, chargement plus simple (quoique !), et engueulades évitées avec votre conjoint. Les coffres de toit sont ces grosses caisses en plastiques que l’on pose et accroche sur des barres de toit. Ils sont pratiques, sûrs et utiles lorsque l’on part en famille. Néanmoins, ils ont aussi quelques inconvénients à connaître avant de franchir le pas de l’achat. Mais, comment le charger pour éviter l’accident ? Quels sont les inconvénients d’un coffre de toit ? Je vais tout vous expliquer.

Comment charger le coffre de toit ?

Attention, cette étape du chargement est absolument essentielle. De plus, avant de le charger, vous devrez impérativement vérifier qu’il est parfaitement arrimé à la voiture. Chaque année, des accidents se produisent à cause de coffres de toit envolés, et de chargements perdus. Vous pensiez échapper au Tetris dans le coffre de la voiture, mais vous n’y échapperez pas sur le toit, vous devrez répartir les bagages équitablement en termes de poids, et ils ne devront pas bouger à l’intérieur. Lorsque j’utilisais un coffre de toit, je calais dans chaque vide, une serviette de toilette, un drap ou des vêtements.

De plus, les bagages lourds sont à éviter dans le coffre de toit, il se réserve aux bagages légers, afin d’éviter de jouer sur le centre de gravité de votre véhicule. Quant aux objets les plus lourds, ils devront être posés au niveau des barres de toits pour éviter la déformation du coffre. Enfin, verrouillez-le avec une clé. Si vous avez un doute sur l’efficacité de la serrure, vous pouvez ajouter deux sangles à cliquet en veillant à ce qu’elles ne puissent pas s’envoler. Passons maintenant aux inconvénients d’un coffre de toit.

1 : du poids et une hauteur supplémentaire sur le toit

Comme son nom l’indique, un coffre de toit est conçu pour y ranger des bagages. Le poids de ces derniers est donc ajouté à celui de la voiture, modifiant ainsi son centre de gravité. Prudence donc lors de dépassements, ou en présence de vents latéraux, le coffre ajoute une prise d’air supplémentaire. Attention aux parkings souterrains, vous n’y rentrerez peut-être plus avec la hauteur ajoutée. Si vous l’oubliez, c’est le carnage assuré !

2 : une consommation de carburant plus élevée

Certes, les coffres de toit disposent tous d’une forme aérodynamique, mais ils modifient aussi la forme initiale de la voiture. La conséquence directe étant une surconsommation de carburant, car la prise d’air sera plus élevée. Et, plus vous roulez vite, plus vous consommez : logique !

3 : installation et chargement laborieux

Adeptes du camping en tente, nous avons plus d’une fois galérés à le monter sur le toit puis à jouer les équilibristes pour fixer les crochets qui le maintiennent aux barres de toit… Le chargement peut être épique aussi, surtout si vous êtes de petite taille. Il faut grimper sur les bas de porte, ranger le coffre, et avoir une personne sous la main pour vous passer les choses à charger.

Des inconvénients, mais également des avantages

Outre ses inconvénients, le coffre de toit est tout de même un accessoire pratique et robuste, qui nous a permis, pendant des années, de pouvoir partir à quatre personnes, deux chiens, le matériel de camping et les bagages, sans entasser tout cela dans la voiture ! De plus, il peut servir aussi bien pour l’été que pour l’hiver, la matière est résistante à toutes les conditions météorologiques. Enfin, nous lui avions trouvé une utilité au camping. Posé à plat au sol, il servait de garde-manger pour les produits secs. Fermé, il était un véritable rempart pour les fourmis ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

