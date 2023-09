Twistboxes, l’invention d’un coffre de toit silencieux, compact et « enroulable »

Le temps des vacances est désormais révolu pour la plupart d’entre nous. Les enfants ont repris le chemin de l’école et les adultes celui du bureau. Est-ce une raison pour ne pas penser aux prochaines vacances ? Si vous avez connu la galère de la voiture surchargée, où le moindre centimètre carré est exploité cette année, une nouvelle solution s’offre à vous pour l’année prochaine : le coffre de toit révolutionnaire Twistboxes. Inventé par Mikael Nelderup, un passionné suédois des activités de plein air, il présente une nouvelle approche pour résoudre les problèmes des bagages encombrants. Actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, il pulvérise les compteurs. Découverte.

Le coffre de toit Twistboxes, qu’est-ce que c’est ?

Le coffre de toit se compose d’une plaque originelle en acier flexible qui s’incurve vers le haut à l’avant, semblable à la forme d’un toboggan. Cette base est ensuite enveloppée dans un matériau en nylon balistique enduit de PVC 1680D, qui est complètement imperméable et résistant à l’eau à hauteur de 50 %. Ce matériau est également protégé contre les rayons UV. De plus, Twistboxes est doté de fermetures éclair imperméables qui permettent un accès facile à son espace de chargement interne spacieux de 520 l. Une fois installé, Twistboxes offre toutes les fonctionnalités d’un coffre de toit traditionnel à coque dure, mais avec une légèreté exceptionnelle, pesant seulement environ la moitié du poids des concurrents, soit environ 22 kg.

Que faut-il savoir de plus sur le coffre de toit Twistboxes ?

Par sa forme aérodynamique particulièrement bien pensée, il ne produira aucun sifflement lors de vos déplacements, et ce, même à grande vitesse. Il faut reconnaître qu’avec les coffres de toit classiques, ce désagrément peut être pénible sur de longs trajets. De plus, il en sera terminé des galères pour l’enlever du toit, une fois arrivé à destination.

En effet, il est incroyablement commode à retirer grâce à un ensemble de barres de tension qui rigidifient sa plaque de base lorsqu’elle est fixée sur le véhicule. En plus, il a l’étonnante capacité de se replier et, donc, de se ranger facilement lorsqu’il n’est pas utilisé. En moins d’une minute, il peut être démonté et enroulé dans un cylindre d’un diamètre de 35 cm, ce qui permet de le ranger dans un placard ou tout autre espace de rangement sans effort.

Quelques caractéristiques techniques et le prix de lancement du Twistboxes

Concernant la compatibilité avec les barres de toit, ce n’est pas très compliqué puisqu’il s’adaptera à toutes les barres de toit standard. Il se monte de la même manière qu’un coffre de toit classique, par des crochets fixés sur les barres de toit, fournis avec le Twistboxes, évidemment. Des tests sur route ont également confirmé la stabilité exceptionnelle de Twistboxes.

Ainsi, lorsqu’il est chargé de 75 kg de bagage, il ne bouge pas d’un iota, en cas de freinage d’urgence à 80 km/h. Et c’est tout de même un point essentiel pour un coffre de toit, quel qu’il soit ! Quant à son prix, il est actuellement vendu, en précommande, au prix de 899 € soit une réduction de 50 % par rapport au prix de vente au détail prévu. Les livraisons sont prévues dans le monde entier dès le mois de novembre prochain ! En savoir plus, rendez-vous sur Kickstarter ou sur le site officiel : Twisboxes.com.

