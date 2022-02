Decathlon : un tente de toit gonflable Quechua à seulement 650€

Sur la route, à bord d’un camping-car, vous allez où vous voulez et vous arrêtez quand cela vous chante. Le camping-car est devenu en quelques mois, et à la suite de la crise sanitaire, un mode de vie très apprécié de nombreux français. Acheter un camping-car n’est cependant pas à la portée de tous, et votre banquier ferait peut-être grise mine si vous lui demandiez un crédit de plusieurs dizaines de milliers d’euros ! Pas de panique, vous allez pouvoir opter pour la tente de toit gonflable Decathlon Quechua vendue au prix tout doux de 590€. Son nom : la Van 500 Fresh & Black. Pour pouvoir l’utiliser, il faudra malgré tout posséder un véhicule compatible : VW Transporter, Renault Trafic, Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro, Mercedes Vito ou Ford Transit… Et Decathlon serait actuellement en pourparlers avec Dacia pour que la tente de toit soit compatible avec les véhicules de la marque !

La tente de toit Van 500 Fresh & Black, c’est quoi ?

Attention, il faut avant tout savoir que la tente de toit ne reste pas fixée sur le toit en roulant, il faut la gonfler et la dégonfler à chaque déplacement. Elle se pose d’ailleurs, à même le toit et non sur des barres de toit, à l’inverse de la nouvelle tente de toit Decathlon, vendue elle au prix de 1190€. Certains utilisateurs auraient préféré une tente de toit pour Van qui reste fixe, mais, à l’évidence, elle aurait coûté un peu plus cher ! C’est donc un compromis acceptable et surtout, accessible à la majorité. Avec cette toile de tente, finie la corvée du montage puisqu’elle est gonflable. Il suffira donc juste d’une pompe, qui n’est d’ailleurs pas vendue avec la tente, pour préparer votre couchage pour la nuit…

Les caractéristiques techniques de la Van 500 Fresh & Black

Avec un poids de 16 kilos, elle peut à priori se glisser dans l’habitacle du Van. Elle est conçue pour des véhicules suffisamment spacieux; il est évident que ce serait plus compliqué dans une voiture autre que VAN ou utilitaire. Le système d’attache par sangle lui permet de résister à des vents de 60 km/h maximum. Mieux vaudra tout de même éviter le haut des dunes où le vent souffle parfois très fort ! Sous la structure, la tente dispose de deux boudins qui viennent en protection du toit du véhicule qui l’accueille. D’ailleurs, c’est un sommier à latte en bois intégré dans le matelas gonflable qui assurera le confort de sommeil.

Que contient le pack de la tente gonflable Quechua ?

Si la pompe de gonflage n’est pas comprise dans le pack, vous trouverez en revanche un auvent (Tarp) pour vous abriter de la chaleur ou de la pluie, deux kits de réparation pour le matelas ainsi qu’une échelle, qui ajoutera tout de même 7.2 kilos au poids de la tente… La chambre offre des dimensions de 130 cm (l) x 210 cm x 93 cm (h). Le matelas, quant à lui, mesure 130 cm x 205 cm x 10.5 cm d’épaisseur. Enfin, il faudrait environ 10 minutes pour l’installer et se glisser au chaud. A l’heure où nous écrivons ces lignes, elle est indisponible sur le site de la marque. Mais les beaux jours arrivent, et le réapprovisionnement ne devrait plus tarder !

La tente de toit Van 500 Fresh & Black : 650€ sur Décathlon