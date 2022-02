Decathlon propose enfin une tente de toit à prix mini qui s’adapte à tous les véhicules

Si vous êtes des adeptes du camping en tente, vous connaissez forcément les tentes Quechua qui se déplient en un battement de cil. Ce produit Decathlon baptisé tente 2 secondes a séduit de nombreux campeurs. S’il faut bien ce temps là pour la déplier, il en faut tout de même un peu plus pour la ranger correctement, mais là n’est pas le sujet ! Decathlon propose pour les prochaines vacances, une tente de toit qui s’adapte à tous les véhicules… L’enseigne avait déjà proposé un modèle gonflable, mais il était réservé aux propriétaires de vans. Cette année, vous devriez donc pouvoir camper sur le toit de votre Twingo ou de votre SUV, peu importe la taille du toit, elle s’adapte à tous les véhicules… Enfin pourrions-nous dire, car ce produit était très attendu… Alors cette tente de toit Decathlon, on achète ou pas ?

La première tente de toit Decathlon

En novembre 2020, Decathlon sortait sa première tente de toit gonflable au prix de 550€ ! Une petite révolution pour ces produits qui coûtent bien plus cher en temps normal. Mais elle avait un gros problème: elle ne se destinait qu’aux heureux propriétaires de certains véhicules comme Peugeot Expert, Mercedes Vito ou encore Volkswagen Transporter. Les commentaires des acheteurs n’étaient pas très élogieux. Vendue comme tente de toit, elle était en fait selon les dires des utilisateurs, une tente à fixer sur un toit, et à démonter à chaque changement de lieu ! Or l’intérêt d’une tente de toit est bien de la laisser sur le toit même lorsque le véhicule se déplace… Pour d’autres utilisateurs, le montage et le démontage rendaient l’installation fastidieuse. De plus, elle prenait une place considérable dans les « bagages » puisqu’il fallait la ranger à chaque départ… Une fausse bonne idée selon les utilisateurs. Decathlon a pris acte des retours des consommateurs et a travaillé sur un nouveau concept qui s’adapterait à chaque véhicule… Et qui ne serait pas à démonter à chaque changement de paysage !

Le résultat : la MH500, une vraie tente de toit !

Concrètement la tente MH500 se présente sous la forme d’une chambre qui s’installe sur le toit de n’importe quel véhicule. Elle possède des dimensions standards (140 cm (l) x 240 cm (L) x 106 cm (H). Une fois montée sur des barres de toit homologuées pour le véhicule, elle reste en place pour la durée du voyage.

Decathlon propose la tente de toit MH500 en une seule couleur afin de réduire l’impact environnemental… Et ils ont choisi la couleur « greige », c’est-à-dire, une couleur brute sans ajout de teinture. A l’intérieur de la tente, on trouve un matelas de 140 x 235 x 5 cm avec une densité de 26 kg/m3, des poches de rangement et deux ouvertures latérales. Elle dispose également d’une annexe qui forme une sorte d’auvent permettant d’installer une table et des chaises à l’abri de la pluie ou des fortes chaleurs. Vous pouvez la découvrir en détails ici.

Les particularités de la MH500 et son prix

Decathlon indique que la toile se veut « Fresh&Black » ce qui fait d’elle une toile anti-chaleur et lumière. Elle permettrait de garder une certaine fraîcheur à l’intérieur et de ne pas laisser pénétrer trop de lumière. Toujours d’après le constructeur, elle pourrait résister à des rafales de vent de 60 km/h maximum. Elle est prévue pour pouvoir accueillir deux personnes et se monte en moins de 5 minutes. Seul impératif: l’échelle supporte un poids maximum de 130 kilos.

Autre différence : la marque préconise le recours à quatre personnes pour monter son MH500, quand une, voire deux seulement, suffisaient pour son précédent modèle. Il faudra donc appeler quelques amis pour l’installer avant votre départ ! Ce modèle est déjà disponible sur le site Decathlon au prix de 1190€, que l’on juge tout à fait raisonnable comparé à certains autres modèles.

Je découvre la tente de toit MH500 FRESH & BLACK 2P sur le site de Décathlon

La MH500 pour quels véhicules ?

Decathlon assure que la MH500 est compatible avec tous les véhicules… Cependant, il faudra tout de même qu’elle soit équipée de barres de toit homologuées pour un poids supérieur à 75 kilos et que la largeur utile du toit du véhicule soit supérieure à 78 cm. Les barres d’origine ne sont pas adaptées à supporter le poids de la tente, attention ! Pas sûrs que ce soit possible sur l’AMI Citroën par exemple. Enfin, si vous montez cette tente de toit sur votre véhicule, il faudra respecter les 130 km/h maximum. Ce nouveau modèle, c’est plutôt une excellente nouvelle pour ceux qui veulent investir dans une tente de toit sans faire un crédit à la consommation !