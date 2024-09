SpaceRoof dévoile un habitacle de toit relevable innovant pour les vans aménagés Volkswagen

Chaque année, les différents salons des véhicules de loisirs, comme celui de Paris du 21 au 29 septembre prochain, sont l’occasion de découvrir de nouveaux véhicules. Cette année, lors du salon de la caravane de Düsseldorf en Allemagne, SpaceCamper a présenté un nouveau concept de camping-car, le SpaceRoof, adaptable aux véhicules Multivan de Volkswagen. Autant, vous dire qu’il va révolutionner le petit monde des toits relevables traditionnels. Avec une structure surdimensionnée et complètement amovible, il combine les avantages d’une tente de toit et d’un toit de couchette pour camping-car. En France, comme dans le monde entier, les ventes de camping-cars, ou de vans aménagés ne faiblissent pas, l’engouement est grand pour ceux qui sont épris de liberté. Séjournant actuellement dans le sud de la France, je peux vous assurer qu’ils sont très présents sur la côte méditerranéenne ! Je vous présente le SpaceRoof, même si je ne l’ai pas encore croisé cet été.

Le SpaceRoof de SpaceCampers, quelques détails à connaître

Le SpaceRoof se fixe aux points d’ancrage d’origine du véhicule, sans nécessiter de modifications majeures. Contrairement aux toits relevables classiques, il permet d’accéder directement au couchage depuis l’intérieur du van, ce qui évite de sortir pendant les intempéries. Ce toit unique fonctionne comme un coffre de chargement, permettant d’entreposer des bagages tout en laissant plus de place dans la cabine. De plus, il peut rester ouvert lors de la conduite jusqu’à une vitesse de 120 km/h. Le SpaceRoof pèse approximativement 75 kg, et permet évidemment d’augmenter l’espace intérieur, mais il propose également un lit transversal de 140 × 200 cm et peut rester ouvert pendant la conduite, ce qui est inédit dans ce domaine. Vous n’aurez plus besoin de tout ranger, et de tout réinstaller à chaque étape de votre voyage.

L’innovation majeure : la possibilité de rabattre le toit !

Lorsque vous installez un toit escamotable sur un van ou un fourgon, vous devez vous méfier de la hauteur des ponts, des ferries ou des parkings. Avec le SpaceRoof, ce sera différent, puisqu’il offre la possibilité de se rabattre pour réduire la hauteur totale du véhicule à 197 cm, le rendant compatible avec les parkings et ferries ayant une limite de 2 mètres. Néanmoins, pour le moment, ce concept de toit rabattable est à l’état de prototype, et devra subir quelques ajustements avant d’être totalement opérationnel.

Compatibilité et prix du SpaceRoof …

Le SpaceRoof peut être ajouté au pack Classic+ de SpaceCamper, qui inclut un ensemble complet pour transformer le Multivan en camping-car. Ce pack comprend une banquette arrière convertible en lit, une cuisine pivotante utilisable à l’intérieur ou à l’extérieur, ainsi qu’un système électrique robuste avec une batterie lithium de 200 Ah et un onduleur de 2 000 W. Le pack est conçu pour des voyages en couple ou en famille, avec la possibilité d’ajouter un espace pour enfants à l’étage grâce au toit relevable.

Quant au prix, il n’a pas encore été formellement défini, mais il faut s’attendre à un alignement sur les plus récents modèles et notamment le T6.1 Classic de SpaceCamper dont le prix varie de 90 000 à 100 000 €. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel : wirlebendas.de. Et, vous ? Que pensez-vous de cette innovation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .