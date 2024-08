Le nouveau van aménagé Ford Nugget (2024) va faire de l’ombre au Volkswagen California

Septembre est le mois de la rentrée, et c’est aussi le mois favori des marques automobiles pour présenter leurs nouveaux modèles. La marque Ford n’échappe pas à cette règle, puisqu’elle présente cette année, deux versions améliorées du van aménagé Nuggets, baptisées Active et Titanium. Probablement visibles lors du prochain Salon des Véhicules de Loisirs de Villepinte du 21 au 29 septembre prochain, les deux nouveaux modèles présentés par Ford devraient séduire. La vie en van aménagé devient un mode de vie à part entière, et nous sommes nombreux à envisager cet achat. Moins chers que les camping-cars, et parfois aussi confortables, les vans aménagés ont le vent en poupe ! Je vous laisse découvrir ces nouveaux modèles conçus par la célèbre marque américaine : Ford. C’est parti.

Une version vraiment améliorée

Avant de vous dévoiler les améliorations du Ford Transit Custom Nuggets, voici comment l’un de ses concepteurs les présente dans un communiqué de presse. « Notre toute nouvelle gamme Transit Custom Nugget repousse les limites de ce que peut offrir un camping-car compact. Nous avons écouté les commentaires de nos clients pour proposer les fonctionnalités qui contribueront à créer des expériences Nugget inoubliables. Des améliorations de style de vie actif et des solutions d’espace plus intelligentes aux groupes motopropulseurs avancés, notamment le PHEV polyvalent pour une conduite urbaine sans émissions et la transmission intégrale pour explorer des endroits plus difficiles ».

La principale nouveauté : l’empattement long

Dans un van aménagé ou plus généralement en vacances, nous manquons toujours de place pour ranger ! C’est la raison qui a poussé Ford, et son partenaire de conversion, Westfalia, à relever le défi avec une nouvelle version à empattement long. Cette amélioration augmente la longueur totale du véhicule de 505 à 545 cm. Cet espace supplémentaire, situé du côté droit du hayon, est utilisé pour agrandir l’armoire, procurant un espace précieux pour ranger vêtements, serviettes et autres articles nécessaires lors de voyages prolongés.

Du côté gauche, Ford a intégré une cuisine en forme de L, beaucoup plus spacieuse. Cela permet non seulement un plan de travail plus long, mais également davantage de rangements pour les ustensiles, casseroles et autres accessoires de cuisine. Et, avec un espace de rangement supplémentaire sous le plan de travail, cette cuisine optimise chaque centimètre disponible. Une autre bonne nouvelle pour les amateurs de confort : Ford prévoit de proposer le Nugget à empattement long avec une salle de bain à l’avenir, mais cette version ne sera pas disponible dans l’immédiat.

La salle à manger et les couchages

Comme pour la version précédente, l’intérieur est divisé en trois espaces distincts. La salle à manger se trouve juste en face de la cuisine, avec une banquette arrière à trois places et deux sièges de cabine pivotants, permettant à cinq personnes de s’installer autour d’une table amovible. Cet espace se transforme en lit double la nuit, assurant un confort optimal. Le troisième espace est une chambre fixe escamotable avec un autre lit double, parfait pour les couples ou les petites familles. Tout l’intérieur du van est contrôlé via l’écran tactile Smart Camper de Ford, qui gère l’éclairage, le chauffage et communique des informations essentielles comme l’inclinaison du véhicule pour faciliter son installation sur le terrain de camping.

Deux finitions pour le Nugget : Titanium et Active

L’année dernière, la finition Titanium, déjà disponible, proposait un style élégant et un équipement complet. La version Active, elle, plus sportive, s’inspire des SUV avec des matériaux résistants à l’eau, un régulateur de vitesse adaptatif et plusieurs systèmes d’assistance à la conduite. Les deux modèles pourront être équipés d’une transmission intégrale en option, alimentée par un moteur diesel EcoBlue de 168 chevaux couplé à une transmission automatique à huit rapports. Ford innove également en intégrant une motorisation hybride rechargeable (PHEV) dans le Nugget.

Ce modèle est propulsé par un moteur à essence de 2,5 litres couplé à un moteur électrique, garantissant une puissance combinée de 230 chevaux. Avec une batterie de 11,8 kWh, le Nugget PHEV peut parcourir jusqu’à 56 km en mode entièrement électrique. Concernant les prix, le Ford Nugget à empattement long commence à 73 126 € en Allemagne. Et, vous ? Vous aimeriez tester la vie en van aménagé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .