Au début du mois de mai dernier, je vous annonçais le lancement du premier camping-car produit par la marque allemande, Volkswagen. Dans cet article, je vous expliquais que le modèle California T7 serait le remplaçant du Multivan T6, assez logiquement d’ailleurs. Et, c’est désormais totalement officiel, Volkswagen a lancé les précommandes de son tout nouveau camping car lors d’une présentation à Berlin. Cinq versions sont dorénavant disponibles. Du plus fonctionnel au plus luxueux, celles et ceux qui attendaient enfin un vrai camping car Volkswagen auront seulement l’embarras du choix. En revanche, si les précommandes sont ouvertes, les premières livraisons sont indiquées pour la fin de cette année. Trop tard pour les vacances d’été, mais possible pour celles du printemps peut-être. Je vous présente les différents modèles proposés par la marque allemande. C’est parti.

Quels changements pour le modèle California ?

La marque Volkswagen n’en est pas à son coup d’essai en matière de vans aménagés. Qui a oublié le célèbre Combi, symbole des années 60 et des hippies, et des festivals musicaux de cette époque ! Les générations précédentes de camping cars étaient établies sur le fourgon utilitaire Transporter. Ce ne sera pas le cas avec le California T7 qui se fonde, lui, sur le Multivan, un véhicule destiné aux transports de passagers. Les principales nouveautés concernent l’ajout de deux portes arrière coulissantes, d’une cuisine intérieure/extérieure modulable, et d’un écran tactile qui contrôle les fonctionnalités du camping-car.

Beach et Beach Tour, les modèles d’entrée de gamme

Lorsque l’on pense Volkswagen, on pense immédiatement à Golf, Passat, Touran, des noms de code ancrés dans notre inconscient. Pour son camping car, c’est le champ lexical de la plage, de la mer, des vacances, qui a été choisi… Le premier des modèles se nomme « Beach » pour plage, et a été repensée avec une mini-cuisine coulissante à l’arrière. Il débute à 62 689 € et se dote de six places avec un toit-couchette escamotable manuel avec un lit double, mais n’inclut pas de lit inférieur, permettant ainsi d’utiliser les sièges des deuxième et troisième rangées. Pour celles et ceux qui comptent profiter du confort du camping-car à six personnes, le modèle Beach Tour (67 824 €) est proposé avec un lit inférieur supplémentaire. De plus, ce modèle inclut des sièges de cabine pivotants, un écran tactile de commande, un boîtier de batterie de loisirs, et un ensemble de mobilier de plein air.

Camper, Coast et Ocean, pour des voyages plus luxueux !

Avant même de savoir si le lancement du California T7 allait être un succès, Volkswagen propose d’entrée de jeu, trois modèles plus luxueux. Certains campings caristes souhaitent voyager sans se départir du confort d’une maison, et c’est à eux que s’adressent les modèles Camper, Coast et Ocean. Le Beach Camper (69 472 €) inclut une mini-cuisine coulissante, pour éviter les odeurs à l’intérieur. Quant aux modèles Coast (77 832 €) et Ocean (84 359 €), ce sont de véritables hôtels sur roues. Ces modèles proposent des équipements comme une cuisinière à gaz, un réfrigérateur coulissant, des armoires de rangement, et un lit plus étroit pour maximiser l’espace. Et, le point d’orgue est pour l’Ocean qui se dote de sièges chauffants, de matériaux nobles, d’un éclairage d’ambiance et bien d’autres options à découvrir.

Et, au niveau moteur, cela donne quoi ?

Sur ce point, Volkswagen a choisi l’option la plus simple. En effet, tous les modèles de base sont équipés du moteur turbo-diesel TDi de 2,0 litres et 148 chevaux de Volkswagen avec une transmission automatique à double embrayage. Néanmoins, une version avec un moteur de 2,0 l, mais de 201 chevaux sera proposé. Une version hybride rechargeable avec la transmission maison 4 Motion est également en prévision, mais aucune date de commercialisation, ni aucun prix, n’ont, pour le moment, été communiqués. Plus d’informations sur cette première mondiale ? Rendez-vous sur le site officiel de la marque Volkswagen. Êtes-vous campings caristes ? Si oui, que pensez-vous de ce nouveau modèle par Volkswagen ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .