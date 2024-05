Volkswagen dévoile son van aménagé (hybride) California T7 et met fin à une tradition bien-aimée

Le 7 mai prochain, la marque Volkswagen annonce le lancement officiel du fourgon aménagé California T7 ! Cette annonce met aussi fin à la production du modèle California 6.1 qui aura conquis des milliers de baroudeurs. Néanmoins, avant que le 6.1 ne tire sa révérence, la marque allemande annonce aussi une « Last Edition » de son emblématique fourgon aménagé. Seuls 1 500 exemplaires de cette dernière édition seront produits, créant ainsi une transition entre le passé et l’avenir avec le nouveau modèle, le T7. Depuis son lancement en 1988, ce fourgon aménagé a été un pilier de la scène des camping cars, offrant confort, commodité et aventure aux passionnés du plein air du monde entier. Cette période sera donc révolue, et la dernière édition de la version 6.1 pourrait se vendre comme des petits pains. Découverte.

Un van aménagé plein de promesses

Avec le T7, Volkswagen promet une expérience camping car plus révolutionnaire que jamais, établie sur la plate-forme du monospace T7 Multivan. Le California Concept 2023 chez Volkswagen est une version conceptuelle qui donne un avant-goût de ce à quoi ressemblera le prochain modèle fondé sur le Multivan. Il préfigure les caractéristiques et les innovations que Volkswagen prévoit d’intégrer dans la prochaine génération de la gamme. Lorsque le California 6.1 avait été lancé en 1988, il introduisait déjà des innovations comme le salon avec lit inclinable, ou encore une nouvelle conception de cuisine. L’une des améliorations sur le modèle baptisé T7 concernera, par exemple, l’ajout d’une porte coulissante côté conducteur et une nouvelle conception de cuisine intérieure.

De nombreuses innovations

Vous imaginez bien que le futur camping car T7 sera un fourgon aménagé électrique, et c’est peut-être la plus importante des innovations qu’il embarquera. En effet, il se dotera de groupes motopropulseurs hybrides rechargeables (PHEV). Il serait donc le premier California PHEV ou véhicule hybride rechargeable, pour une conduite plus écologique. Ce premier véhicule hybride rechargeable destiné à un usage de loisirs devrait être le premier d’une longue série pour la marque allemande. Effectivement, elle aurait pour projets de lancer une future gamme de camping cars électrifiés.

La fin d’une époque

Alors que le T7 entre en production cet été, les 1 500 modèles de la « dernière édition » du 6.1 marqueront de la fin d’une époque. Mais, le nouveau California T7, lui, fera entrer Volkswagen dans une nouvelle approche, plus écologique, de ces véhicules emblématiques. L’année dernière, lors de sa première à Düsseldorf, Volkswagen a annoncé que le futur remplaçant du 6.1 serait proposé avec tous les groupes motopropulseurs disponibles sur le Multivan, ce qui marquera le lancement du premier California PHEV.

Le Multivan est proposé avec un moteur eHybrid de 215 chevaux, proposant une autonomie de 50 km grâce à une batterie de 13 kWh couplée à un moteur électrique de 114 chevaux. Un moteur TSI de 1,4 litre entre également en jeu pour ajouter de la puissance, de l’autonomie et une flexibilité de ravitaillement supplémentaires. En savoir plus sur ce concept, rendez-vous sur le site consacré aux Véhicules Utilitaires de la marque Volkswagen. Ce nouveau véhicule Volkswagen T7 pourrait-il vous séduire pour vos prochaines vacances ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .