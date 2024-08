Volkswagen dévoile la nouvelle génération 2024 de son mythique van aménagé Transporter

Dans quelques semaines, et plus précisément le 15 septembre, se déroulera le salon des véhicules utilitaires d’Hanovre (IAA), en Allemagne. Et, comme une évidence, c’est ce salon que Volkswagen choisit cette année, pour présenter son nouveau Transporter, sobrement baptisé « 2024 ». Ce véhicule sorti, à l’origine, en avril 1950, n’en finit plus d’être réinventé. Certes, le dernier-né conserve les vestiges de ses origines, mais il s’équipe de multiples accessoires, et sera disponibles avec plusieurs motorisations, dont une version électrique évidemment. Observez-le sous toutes ses coutures, vous remarquerez peut-être une étrange ressemblance avec le Ford Transit Custom. Normal, puisque les deux véhicules sont développés conjointement et fabriqués au même endroit, en Turquie. Je vous présente le « Transporter 2024 », le nouveau van aménagé de Volkswagen. C’est parti.

Les mensurations du Transporter 2024 …

Comme je vous l’ai dit, le dernier van de la marque allemande partage quelques similitudes avec le Ford Transit Custom. C’est notamment le cas de la plateforme et de quelques panneaux de carrosserie. Pour le reste, le Transporter 2024, garde une identité propre et s’allonge par rapport au modèle précédent, de 15 cm. Il sera disponible sous deux versions : courte avec 5,05 m, et longue avec 5,45 m. Bien entendu, il augmente aussi son volume utile, avec 5,8 m³ et 9 m³. Normalement, vous devriez suffisamment avoir de place pour emporter tout votre matériel.

Des équipements à foison !

Le Transporter 2024 s’agrandit, mais il embarque aussi, avec lui, de nombreux équipements. La planche de bord est une reprise du Ford Transit Custom, qui s’équipe de deux écrans numériques, 12 pouces derrière le volant, et 13 pouces en écran central. Pour naviguer en toute sérénité, vous pourrez compter sur sa compatibilité avec Android Auto et Apple Car Play. Connecté, il dispose également de prises USB, USB-C et 12 V. Si vous souhaitez télétravailler et brancher votre ordinateur portable pendant que votre conjoint conduit, il est possible, en option, d’ajouter une prise 230 V. Enfin, il dispose par ailleurs d’un frein à main électrique et de l’assistance au maintien sur une voie, en série. Si le cœur vous en dit, et que votre budget le permet, vous pourrez ajouter une climatisation automatique, un système audio Harman Kardon à 14 haut-parleurs. Une boîte de nuit à ciel ouvert, avec, en plus et une option aussi, un toit panoramique.

Et, côté motorisation ? Cela donne quoi ?

Le Volkswagen Transporter 2024 se décline en plusieurs versions : diesel, hybride rechargeable et électrique. En version diesel, il est équipé du moteur 2.0 EcoBlue d’origine Ford (rebaptisé TDI chez Volkswagen) avec des puissances de 110, 150 ou 170 ch. La version hybride rechargeable, unique pour l’instant, développe 232 ch et est équipée d’une batterie de 11,8 kWh. Quant à la version électrique, elle propose plus d’options que le Ford Transit Custom.

Hormis les moteurs de 136 ch et 218 ch (associés à une batterie de 83 kWh), Volkswagen introduit un modèle de 286 ch ainsi qu’une version d’entrée de gamme de 116 ch, couplée à une batterie plus petite de 54 kWh. Aucun prix n’a été communiqué pour le moment, mais les premières livraisons devraient avoir lieu au printemps prochain. Plus d’informations sur ce nouveau Transporter ici. Et, vous ? Voyagez-vous aussi en van aménagé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .