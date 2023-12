Tonke transforme le Volkswagen ID. Buzz en camping-car 100 % électrique

Le printemps reviendra bientôt et, avec lui, l’envie d’évasion, de séjour au grand air pour admirer le renouveau de la nature ! Chez Tonke, entreprise néerlandaise spécialiste des aménagements de fourgons électriques, c’est le Volkswagen ID. Buzz qui a fait l’objet de toutes leurs attentions. Et de prime abord, le mini camper Volkswagen ID. Buzz de Tonke semble être le plus confortable de sa catégorie. Le kit Buzz Module, replié dans la zone du hayon, maintient cinq sièges d’usine pour une utilisation quotidienne et s’étend pour garantir une expérience de camping entièrement électrique, sans propane. Confort et praticité sont au programme de cet étonnant fourgon aménagé. Découverte.

Quelle conception pour cet ID. Buzz par Tonke ?

Au lieu d’opter pour l’installation de meubles permanents à l’intérieur du modèle ID. Buzz SWB de 471 cm, comme certains autres convertisseurs ID. Buzz l’ont fait, Tonke propose une configuration plus légère et flexible, qui peut être montée au besoin et retirée après le voyage. Le premier prototype de Tonke est construit sur un ID. Buzz People MPV cinq places, mais la société indique que le kit peut également être utilisé avec l’ID. Buzz Cargo.

Petit tour des aménagements proposés

La structure de Tonke est composée de deux tiroirs, chacun dédié à des caisses et proposant un espace ouvert pour ranger casseroles, poêles, outils et autres provisions. Le tiroir du côté conducteur accueille en option le réfrigérateur à compresseur de 31 l, tandis que l’unité du côté passager est équipée d’un support séparé sur lequel coulisse une plaque à induction à deux brûleurs et un évier pliable. Le pulvérisateur d’évier se connecte à un bidon d’eau de 12 l situé entre les deux tiroirs, utilisant un tuyau extensible et un support pour être utilisé avec l’évier. Il peut par ailleurs servir de douche improvisée ou de tuyau pour le nettoyage d’équipement, de chaussures, etc. Quant à l’espace couchage, Tonke le place au-dessus de l’espace à vivre où il peut s’étendre sur toute la largeur du van. Les utilisateurs bénéficient donc d’un lit de 150 × 200 cm, soit de quoi dormir très confortablement.

Un petit tour dans la cuisine ?

La cuisine installée sur des rails peut faire office de cuisine intérieure ou extérieure. En effet, elle peut se déplacer au-dessus du siège arrière plié du côté passager et fonctionne comme un espace cuisine intérieur. Elle pourra aussi être coulissée vers l’extérieur, si le besoin se fait sentir. Cependant, la plaque à induction ne fonctionne pas avec la batterie du Buzz et nécessite une connexion électrique 230 V. Pour ceux qui souhaitent camper hors réseau, Tonke propose en option une station d’alimentation lithium tout-en-un qui se glisse parfaitement entre les dossiers des sièges arrière et la boîte principale de Tonke. Le matériel de charge solaire est également disponible en option.

Et quel prix pour ce bijou ?

Tonke a dévoilé son premier prototype du camping-car Buzz Module lors de la « Camping and Caravan Fair » à Utrecht, aux Pays-Bas, en octobre dernier. Il commercialise le module principal, comprenant les tiroirs, la plaque à induction, le système d'évier et le lit au prix de 4 955 € (environ 5 400 $ US). Diverses options sont disponibles, notamment la station d'alimentation à 2 100 €, des configurations de panneaux solaires et le réfrigérateur à compresseur à 650 €. Tonke propose par ailleurs une conversion des sièges avant en sièges pivotants, comme illustrée sur les photos, au tarif de 350 € chacun. Les acheteurs peuvent acquérir leur propre ID. Buzz ou passer par Tonke, avec des prix débutant à 55 777 € (60 800 $ US) pour un ID. Plus d'informations ? Rendez-vous sur tonke.eu.