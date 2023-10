Camp365 dévoile une cabine de camping « tente de toit » pour le Cybertruck et les camionnettes électriques

Camp365 n’en est pas à ses débuts sur le marché des camping-cars. Le modèle éponyme, lancé il y a quelques années, a su impressionner les internautes par son design compact et ses fonctionnalités cherchant à réinventer la remorque de camping traditionnelle. Avec le Model T, la firme américaine va encore plus loin en concevant une cabine de camping dotée d’un design épuré et capable d’accueillir jusqu’à cinq personnes. Pliable, celle-ci peut être déployée en moins de 15 min par une seule personne. D’après Camp365, il s’agit d’une structure conçue spécifiquement pour les pick-up électriques tels que le Rivian R1, le Tesla Cybertruck et le Ford Lightning. Néanmoins, le Model T convient également à la plupart des camionnettes thermiques comparables en termes de taille.

Rendre le camping accessible à tous

Pour l’heure, le Camp365 Model T est au stade de concept, mais son inventeur promet qu’une fois devenu une réalité, il figurera parmi les solutions de camping les plus spacieuses à destination des pick-up électriques. Avec ce nouveau modèle qui est actuellement en développement au sein de ses ateliers, la start-up basée à Eden Prairie, dans le Minnesota aux États-Unis, vise à rendre le camping accessible à tous, en élargissant les possibilités de conduire, de camper et d’explorer. La cabine, légère et pliable, est conçue pour s’intégrer parfaitement dans la caisse d’un pick-up électrique. Pesant entre 318 et 363 kg, selon les options, l’unité en forme de prisme mesure près de 2,2 m de long et 1,2 m de large.

Conçue pour une utilisation en toutes saisons

Grâce à son espace intérieur d’environ 5,9 m², le Model T est en mesure d’accueillir jusqu’à quatre adultes ou deux adultes et trois enfants. Il emprunte certains des éléments de la caravane Camp365 lancée en 2018. Grâce à ses dimensions compactes, la nouvelle cabine peut s’intégrer facilement dans un garage résidentiel. Par ailleurs, le fabricant a prévu des murs de haute qualité qui permettent de l’utiliser pour camper confortablement tout au long de l’année.

Bien sûr, l’entreprise américaine n’a pas oublié d’intégrer toutes les commodités nécessaires aux campeurs modernes. « En mode camping, le modèle T de CAMP365 se déplie en quelques minutes pour se transformer en une cabine spacieuse et confortable, équipée de commodités modernes pour une escapade en famille hors réseau. Après utilisation, le modèle T se détache naturellement de votre camionnette et se range dans un coin de votre garage, prêt pour votre prochaine escapade de week-end. », explique l’entreprise sur son site officiel.

Une commercialisation prévue pour l’année prochaine

Le Camp365 Model T est notamment équipé d'un système de literie modulaire. Les futurs acheteurs pourront choisir entre des lits queen size, twin et superposés. De plus, la marque a prévu une plaque de cuisson à induction, une douche à eau chaude, une table intérieure/extérieure, un radiateur électrique et un climatiseur, sans oublier les toilettes. Les équipements électriques sont alimentés par l'énergie solaire. Pour couronner le tout, le Model T est doté d'auvents extérieurs ainsi que de supports à vélos, kayaks et planches à pagaie. Camp365 prévoit de commencer la production de sa nouvelle solution de camping à l'été 2024. Le prix devrait commencer à 25 000 $, soit environ 23 500 €. Plus d'informations : camp365.com.