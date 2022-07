GoSun : Camp365 dévoile une innovante remorque de camping pliante solaire, hors réseau et 100% autonome

Que diriez-vous d’une remorque solaire hors réseau, un camping-car ultime à énergie solaire conçu pour les aventuriers qui aiment bivouaquer hors des sentiers battus ? Et si cette remorque solaire se déployait en 10 minutes seulement, et embarquait le nécessaire pour la cuisine, la douche, le réfrigérateur, la climatisation et bien sûr de quoi piquer une sieste ? Ce petit bijou de camping existe déjà et devrait être disponible dès le mois de septembre prochain. La GoSun Camp365 conçue par l’un des maîtres des accessoires de camping solaires et Tiny House, GoSun, est la première remorque solaire de la marque… Et elle en jette ! Découverte !

GoSun c’est qui ?

GoSun explique avoir conçu cette remorque dépliable en 10 minutes pour des expériences totalement hors réseau. Avec cette remorque, la marque innove en matière d’équipements de camping, puisqu’il s’agit de son premier modèle d’abri extérieur complet. L’entreprise GoSun est déjà connue dans le monde du camping pour sa gamme GoSun Fusion, qui présente de nombreuses innovations en matière de solution de cuisson solaire pour le camping… Ils ont aussi créé le 40 L Chill en 2019, un réfrigérateur portable, et solaire évidemment ! D’ailleurs, les deux produits phares de la marque seront présents dans la GoSun Camp365.

La GoSun Camp 365 c’est quoi ?

La remorque GoSun Camp 365 est conçue pour tirer exclusivement parti de l’énergie du soleil. Pour ce faire, elle s’équipe de deux panneaux solaires de 100 W, et d’un panneau de 130 W destiné à la table solaire pivotante introduite et au combo réfrigérateur-congélateur. Grâce à ce dispositif et à sa batterie de stockage intégrée, elle peut générer environ 1100 Wh, ce qui est amplement suffisant pour faire fonctionner les appareils et systèmes embarqués.

La remorque solaire est équipée du réfrigérateur et du système GoSun Fusion donc, mais également d’une pompe et d’un chauffage au propane qui vont filtrer et chauffer l’eau stockée dans un réservoir de 24 gallons (110 litres). Ce réservoir alimentera en eau chaude la douche et l’évier de la cuisine. Elle est également livrée avec une couverture chauffante (12 V), un radiateur électrique, une climatisation et des prises 12V, 110 V et USB…

Une remorque très innovante

Non seulement elle permet de vivre hors réseau, mais elle offre aussi tout le confort à ses hôtes en permettant l’installation d’un grand lit pour deux personnes… Deux machines à café et des toilettes à cassettes sont également prévus dans le modèle de base de la GoSun Camper 365. Lorsqu’elle est totalement déployée, la remorque offre un abri de 9.3 m² et s’équipe de auvents supplémentaires pour encore plus d’espaces à vivre. Légère avec ses 816 kilos, elle peut être facilement tractée par un véhicule classique, mais assez puissant tout de même; n’imaginez pas la remorquer avec une Citroën Ami !

“L’ultime camping-car solaire hors réseau pour les aventuriers qui cherchent les routes les moins fréquentées. Le GoSun Camp365 est entièrement équipé d’appareils essentiels pour cuisiner, réfrigérer, prendre une douche, contrôler la température et dormir dans des endroits éloignés ou sur des sites de camping. Livraisons prévues à partir d’octobre 2022 | Devis de livraison personnalisé à la réception du dépôt/des frais de permis de conduire par le propriétaire.” Gosun

Elle serait, à l’heure actuelle, parmi les remorques de ce type, l’une des plus légères disponibles au vu de ses capacités. Produite en série limitée, cette remorque à énergie solaire, qui peut être dépliée par deux personnes en seulement dix minutes, sera disponible en septembre 2022. Les précommandes sont ouvertes avec un versement initial de 500$, pour un prix total de 32500$. Attention GoSun, est une entreprise américaine, et rien ne dit qu’elle sera disponible en France ! Plus d’informations sur le site GoSun.