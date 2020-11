GoSun Dream : le fabricant d’électroménager solaire lance sa Tiny House autonome et hors réseau

GoSun est l’un des fabricants d’appareils électroménagers solaires les plus en vogue du moment. Pour coller encore plus à la réalité du marché, ils ont décidé de se lancer dans la construction de Tiny-House… Solaires évidemment ! GoSun dévoile sa première micromaison capable de fonctionner hors réseau pour 58500€ environ.

Selon , fondateur et PDG de GoSun, cette maison minuscule va combler le manque d’efficacité énergétique des autres modèles en vente. Et d’ailleurs, elle suscite beaucoup d’intérêt chez les futurs acquéreurs ! Livraison prévue en 2021 avec précommande possible dès maintenant pour 422€.

La tiny-house GoSun Dream, est donc une petite maison alimentée par l’énergie solaire. Elle est hors réseau et peut donc s’installer où bon vous semble. Camping-Car, résidence principale ou secondaire, ou encore locations AirBnB, elle est modulable à souhait et peut se transformer en lieu accueillant et chaleureux !

Il est donc possible de réserver dès maintenant la GoSun Dream avec un dépôt de 500$ remboursable en cas de non-livraison. Les premiers clients contribueront à améliorer la petite maison et les configurations personnelles seront proposées à partir du second semestre 2021.

«Ce que nous avons constaté, c’est que les constructeurs de petites maisons sont soit concentrés sur des articles de luxe, soit à faible coût. Personne ne se concentrait sur l’efficacité énergétique et l’énergie solaire, mais de nombreux acheteurs potentiels veulent une petite maison bien construite qui a des capacités hors réseau ou solaire. pour l’alimentation de secours. » explique Patrick Sherwin au site Business Insider.

Les caractéristiques de la GoSun Dream :

Rez-de-chaussée 15,30 m²

Chambre 2,7 m²

Largeur : 2,6 m

Longueur : 6,7m

Hauteur 3,7 m

Poids : Environ 5200 kg

Nombre de personnes : 4

Lève-lit : 2

Banquettes : 2

Remorquage : 3/4 de tonne ou 1 tonne

Comment financer une Tiny-House ?

Vous êtes nombreux à nous poser la question dans les commentaires de nos publications. La Tiny-House n’entre pas dans la catégorie des résidences principales pour les organismes de crédit. Elle ne peut donc pas être financée par un prêt immobilier.

Une tiny-house coûte environ 16000€ en auto-construction, quant à un modèle clé en main, il faut compter entre 30 000€ et 70 000€. Ces sommes peuvent être financées via un prêt à la consommation, les taux de crédit sont évidemment moins intéressants que ceux des prêts immobiliers mais ce peut-être une solution pour devenir propriétaire d’une résidence secondaire. Quant au terrain à acquérir, ce sera vers un Prêt pour Travaux qu’il faudra vous tourner !

Plus d’infos :

Designer : Gosun

Site officiel : gosun.co

Page Facebook : gosun.co