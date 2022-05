Estrima Birò : une voiture électrique urbaine plus petite que la Citroën ami

Vous connaissiez l’AMI de Citroën, l’une des plus petites voitures électriques actuellement sur le marché, mais il y a, à priori encore plus petit… Elle nous vient d’Italie, s’appelle La Birò, et serait sur le point d’arriver en France ! La Birò est l’œuvre du constructeur italien Estrima qui veut révolutionner la manière de se déplacer en ville. Lancée en Italie, il y a maintenant 12 ans, elle n’est pas une nouveauté dans le monde du quadricycle électrique… Mais la nouveauté, c’est que cette concurrente directe de l’AMI de Citroën ou de la TWIZY de Renault arrive en France, dans le premier point de vente officiel ! Et elle mise tout sur son minuscule gabarit (1.74 mètre de long pour 1.03 mètre de large) … C’est une sorte d’hybride entre le scooter et la voiture qui devrait séduire bon nombre de citadins ! Présentation.

Déjà disponible à Marseille!

Eh oui, les Marseillais ont déjà eu l’occasion de croiser cette étrange petite voiture italienne dans les rues de la cité phocéenne… Depuis janvier dernier, elle est disponible en libre-service, sur le site de feu, les Autolib à Paris ! Les Parisiens pourront donc découvrir et acheter la Birò dans la nouvelle concession qui a ouvert ses portes, dans le très chic quartier de l’Hôtel de Ville et la rue de Rivoli (1er et 4ème arrondissement). A deux pas de la Place des Vosges et des très chics magasins, c’est un endroit stratégique pour séduire tous les bobos parisiens, il ne faut pas se mentir !

L’Estrima Birò c’est quoi exactement ?

Elle a beau être italienne, il ne va pas falloir vous attendre à piloter une Ferrari, une Lamborghini ou une Maseratti, on est loin des monstres rutilants italiens que vous pourriez croiser dans ce quartier de Paris. Non la petite Birò se fera plus discrète avec ses petites dimensions et se vitres qui servent aussi de portes d’ailleurs. Et si vous souhaitez un coffre pour ranger quelques affaires, il est en option !!! Elle a cependant toutes les qualités requises pour un microcar urbain… Grande maniabilité, petite taille, elle pourrait même passer entre les plots, mais c’est interdit ! Le modèle d’entrée de gamme peut même se conduire sans permis.

Et techniquement ça donne quoi ?

La petite Birò ne pèse que 330 kilos. Conformément à la loi européenne pour les quadricycles à moteur, elle ne peut pas dépasser les 45 km/h en vitesse de pointe. Ce qui, apparemment ne devrait pas l’empêcher de s’attaquer aux rues pentues du quartier de Montmartre… Elle embarque deux moteurs dans ses roues arrière, qui totalisent 3.3 kW. Quant à sa batterie lithium de 6.1 kWh, elle vous autorisera quelques 100 kilomètres tout de même ! En option, il est possible de choisir le ReMove qui propose une batterie amovible à recharger sur une prise classique mais qui lui confère une autonomie de 50 kilomètres seulement. Quant au prix, il est un peu supérieur à celui de l’AMI (7790€) puisque le modèle de base se vend autour 11000€ ! Moins cher qu’une voiture électrique évidemment mais les usages sont différents… Toujours est-il qu’avec la Birò, vous pourrez dire adieu aux bouchons et vous faufiler partout enfin, normalement ! Plus d’infos : birofrance.net