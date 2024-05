Gagnante du concours Lépine 2024, la voiture électrique gonflable AirNAM (45 km/h) tient dans un sac

Chaque année, le Concours Lépine, qui se déroule lors de la Foire de Paris, récompense les meilleures inventions de l’année. Certaines deviendront des succès interplanétaires, d’autres resteront à l’état de prototypes. Parmi les récompenses du cru 2024, il est une invention qui sort vraiment de l’ordinaire. Elle s’appelle AirNAM, totalement fun, et peut-être l’une des inventions qui marquera cette édition ! Repéré par Le Progrès et Médaillé d’or par le prix du préfet de Police de Paris, Benoît Payard, un auvergnat de 47 ans, a présenté un drôle de véhicule électrique. Il a, en effet, la petite particularité d’être gonflable ! Un petit coup de boost pour la commercialisation, qui est prévue dès l’année prochaine. Je vous propose de découvrir AirNAM, certainement le véhicule le plus fun de l’année ?

Pensée pour les petits trajets

Avant d’entrer dans les détails et de découvrir le véhicule gonflable AirNAM, sachez qu’il a été pensé pour les petits trajets, et plutôt pour les livreurs, ou les citadins. Et, le plus incroyable, c’est qu’il se gonfle (ou se dégonfle) et se range dans un simple sac ! En 15 minutes, votre vélo est prêt à rouler alors qu’il était plié au fond d’un tiroir ! Vous pourrez même emmener un passager pour une virée en ville, car il est prévu avec deux places ! Benoît Payard a eu cette drôle d’idée au Mexique, où il a réalisé son premier essai avec un transat gonflable et un matelas de yoga. Son but : créer un véhicule « fun » et non polluant !

Une vitesse de point de 45 km/h

Je vous l’ai dit, pour obtenir un véhicule, il faudra d’abord le gonfler comme vous le feriez avec le bateau gonflable de votre enfant. Une fois monté, c’est un vélo, donc il faudra évidemment pédaler. Mais, les petits panneaux solaires qu’il embarque lui permettront de générer de l’énergie stockée dans ses batteries. Il devrait pouvoir filer à 45 km/h sur de petits trajets ! L’inventeur assure que son vélo gonflable permettra aux utilisateurs de rouler en toute sécurité. Par ailleurs, il ne dispose pas de suspension, mais les éléments gonflables viennent absorber les chocs liés à la route ! Quant aux ceintures de sécurité, ou aux rétroviseurs, ils seront proposés en option. L’AirNAM sera abord vendu aux professionnels avant d’être lancés pour les particuliers.

Commercialisée dès l’année prochaine ?

« Dans un premier temps, je m’intéresse aux professionnels, notamment ceux du tourisme, comme les parcs, les campings, les golfs, les plages, l’hôtellerie en plein air », explique l’inventeur dans une interview au journal Ouest-France. Cependant, l’AirNAM qui pourrait être commercialisée dès l’été 2025 s’adresserait aussi aux campings caristes ou aux plaisanciers, qui ont souvent besoin d’un véhicule d’appoint, peu encombrant. Et, comme il dispose de pédales, il est considéré comme un vélo, donc se conduit sans aucun permis !

Aucune carte grise, aucune assurance non plus, mais pour le moment, le prix envisagé est de 10 000 € lors du lancement. L’inventeur espère pouvoir diminuer les coûts de production afin de le proposer aux alentours de 3 000 € pour les particuliers. En savoir plus sur cette drôle de voiture gonflable ? Rendez-vous sur le site officiel : airnam.com. Trop fun ce vélo gonflable, non ? Seriez-vous prêts à embarquer à bord de cet étrange engin ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .