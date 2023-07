Depuis la nuit des temps, nous voyons apparaître des inventions. Si certaines deviennent des objets du quotidien, d’autres ne sont jamais commercialisées malgré leur ingéniosité, tandis que d’autres encore peuvent sembler saugrenues, voire inutiles. Il est difficile de classer l’invention du Japonais Hideyasu Ito, tant elle est originale, bien que nous ayons quelques doutes quant à son utilité réelle. Toujours est-il que cet inventeur japonais a inventé un engin remarquable en fabriquant un aéroglisseur miniature à partir de moteurs de souffleurs de feuilles et de sacs en plastique gonflables. Avec cette invention, il nous prouve cependant qu’il faut parfois très peu de choses, pour inventer un truc génial. Découverte.

L’aéroglisseur made in « Hideyasu Ito », qu’est-ce que c’est ?

L’aéroglisseur se compose de quatre sacs en plastique qui remplacent les rotors traditionnels des eVTOLs et des voitures volantes. Ces sacs se gonflent lorsque l’aéroglisseur est en utilisation et se dégonflent par la suite. Le squelette de l’aéroglisseur est constitué d’un siège rembourré, de poteaux en double T pour ancrer les commandes, les câbles et le mécanisme du véhicule à coussin d’air. Il se dote aussi de quatre « jambes » en acier pour faciliter l’atterrissage. Les moteurs des souffleurs de feuilles et de petits ventilateurs sont installés sur quatre plates-formes circulaires, qui semblent aspirer l’air dans le véhicule. L’aéroglisseur bricolé s’inspire du design des motos et présente une fusion intéressante entre un scooter et un vaisseau spatial, propulsé par des moteurs de souffleurs de feuilles et soutenu par des sacs en plastique.

Plusieurs prototypes nécessaires avant d’arriver à ce résultat

Hideyasu Ito affirme que ce dernier prototype est le huitième de sa série, l’idée originale ayant germé en 2013. Après plus de 10 ans de travail et sept prototypes, il a réussi à transformer son concept initial en un véhicule fonctionnel sur coussin d’air, que le grand public peut même construire lui-même, s’il le souhaite. L’aéroglisseur bricolé a été présenté lors du salon Maker Faire Tokyo 2022, où il a suscité un vif intérêt. Hideyasu Ito a partagé une vidéo de test sur Twitter, attirant de nombreux spectateurs enthousiastes. Le Maker Faire est un événement annuel qui se déroule à Tokyo, réunissant des “makers” qui créent des choses étonnantes et des inventions inédites, dans l’espoir de séduire le public et les potentiels investisseurs.

Qui est ce drôle d’inventeur ?

Hideyasu Ito, qui dirige son propre laboratoire de micro-aéroglisseurs, a également expérimenté d’autres véhicules sur coussin d’air par le passé. En utilisant les mêmes moteurs de souffleurs de feuilles, il a envisagé d’incorporer des ventilateurs électriques pour créer des versions alternatives de son aéroglisseur de bricolage. Il a déjà conçu et testé un skateboard volant sur une plate-forme circulaire, un scooter avec un design de boomerang et même un kart volant. Ces modèles ont été fabriqués et expérimentés au fil des ans, aboutissant à son dernier modèle avec ses sacs en plastique gonflables et son design inspiré des motos. Lorsque l’on observe la vidéo publiée par l’inventeur, on peut apercevoir qu’il porte un casque de chantier. Visiblement, l’inventeur a tablé sur la mécanique, mais pas sur les nuisances sonores de son drôle d’engin. À priori, il est possible de reproduire ce concept d’aéroglisseur DIY en se baladant sur le site de l’inventeur (en japonais évidemment) : mhlabo.web.fc2.com / twitter.com/microhovercraft