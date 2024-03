Du génie ! Il reproduit la mini tondeuse de Gaston Lagaffe pour « éviter de couper les pâquerettes »

Lorsqu’il faut tondre la pelouse, il existe parfois un « cruel dilemme » : couper ou non la tête des pâquerettes. Ces minuscules fleurs qui ressemblent à de petites marguerites, parsèment souvent les pelouses. Enfant, nous avons tous cueilli un bouquet de pâquerette pour notre maman ou la maîtresse d’école. Parfois sans queue, et donc impossibles à sauver, mais là n’est pas la question. Vous pensez qu’il n’existe aucune solution pour tondre la pelouse en évitant la décapitation des pâquerettes ? Eh bien, vous avez presque raison, si l’on tient compte de l’invention relativement farfelue d’un certain David Foutimasseur ! Cet homme, fan absolue de la BD d’André Franquin, Gaston Lagaffe, a inventé la seule et unique tondeuse qui tond la pelouse, mais pas les pâquerettes ? J’ai bien ri en découvrant cette invention, et il est fort possible que ce soit aussi votre cas. Il n’empêche que cette drôle de tondeuse, enflamme la toile ! Découverte.

Comment lui est venue l’idée de cette invention ?

Lorsqu’il était plus jeune, le bricolo suisse avait été interpellé par une planche de BD publiée en 1976. Sur cette image, on voit Gaston Lagaffe tondre la pelouse de sa tante, avec un drôle d’engin… La légende dit que la tante de Gaston était très triste de voir disparaître les pâquerettes lorsque la pelouse était rasée. Une tondeuse qui fait « poutt poutt poutt » est alors inventée pour rendre la tante de Gaston heureuse, et laisser la vie sauve aux pâquerettes. Revenons à l’inventeur, qui sur les photos, est la copie conforme de Gaston Lagaffe soit dit en passant. Il semble cependant un peu plus adroit de ses mains, puisqu’il a réussi à inventer une mini tondeuse qui évite les pâquerettes !

Et, fonctionne-t-elle vraiment ?

D’après David Ansermin qui est le véritable patronyme de l’inventeur, la mini tondeuse fonctionne, et le moteur tourne à 18 000 tours/minute. Néanmoins, il précise qu’il ne l’a encore jamais testé avec les lames, et qu’à l’évidence, c’est un jeu pour lui de créer les objets farfelus utilisés par Lagaffe. Il n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai, il y a quelques années, il avait aussi reproduit « une tondeuse transformée en kart, avec une chaîne reliée aux roues arrière ». Et, soyez sans inquiétude pour la santé mentale de l’inventeur : il va bien ! D’ailleurs, il a choisi son pseudonyme Foutimasseur comme un clin d’œil à ses inventions inutiles, mais tellement drôles ! En vieux vaudois (patois suisse) « foutimasser » désigne une « action qui ne sert à rien. Cela veut dire brasser de l’air, faire quelque chose d’inutile… » Quelle perspicacité de l’inventeur, non ?

Un petit message de l’inventeur, pour terminer ?

« La mini tondeuse fonctionne VRAIMENT ! Reproduction en vrai de la planche n° 829 de l’album n° 13, et test de coupage de gazon (en évitant les pâquerettes). Alors oui, ma tondeuse ne fait pas ” poutt poutt poutt ” comme celle de Gaston Lagaffe, mais elle fonctionne pareil ! » explique avec humour l’inventeur de ce drôle d’engin, David Foutimasseur sur sa page Facebook et sa chaine YouTube. Je suis certaine que si vous possédez cet album n° 13 du génial Gaston Lagaffe, vous allez vous précipiter sur la planche 829 pour vérifier la « conformité » de la copie avec l’originale. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .