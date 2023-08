Nous arrivons quasiment à la fin des vacances scolaires et cet été aura été très chaud pour certaines régions, si d’autres sont beaucoup plus frais. Il n’empêche qu’au 18 août, 19 départements français sont en vigilance orange canicule et que le soleil n’a apparemment pas dit son dernier mot ! Dans ces départements, se rafraîchir et se préserver de la chaleur sont donc toujours de mise. Face à des températures caniculaires, un inventeur japonais a mis au point une solution rafraîchissante des plus originales. Spécialisé dans les « inventions peu utiles », Kazuya Shibata a conçu le « T-shirt Pata-Pata », une réponse innovante pour rester au frais sans effort excessif. Une invention qui n’est probablement pas celle qui restera dans les annales, mais elle a au moins le mérite d’exister. Découverte.

Quelle est donc cette drôle d’invention ?

Exit les méthodes conventionnelles comme les ventilateurs ou les éventails pour se rafraîchir en cas de canicule. Kazuya Shibata, un inventeur japonais renommé pour ses créations peu orthodoxes, a élaboré une alternative unique : le « T-shirt Pata-Pata ». Cette création révolutionnaire propose une manière insolite de combattre la chaleur excessive. Le concept derrière cet appareil est simple, bien que peu discret et esthétiquement discutable. D’ailleurs, le bruit émis lors du pliage de l’engin lui a valu son nom, « Pata-Pata ». Positionné sous un tee-shirt, cet appareil bruyant effectue un mouvement oscillant grâce à un aimant pour générer une ventilation constante.

Comment fonctionne le « Pata-Pata » ?

Très facile à prendre en main, cet accessoire est doté d’un mécanisme étonnant. Pour les personnes en quête de clarté, Kazuya Shibata n’a pas manqué d’expliquer le fonctionnement de sa création sur son compte en ligne. Mêlant bonne humeur et originalité, ce compte reflète sa personnalité ainsi que sa créativité. Au-delà de son côté décalé, Kazuya Shibata est parvenu à créer des objets qui titillent l’imagination et font sourire. Le « T-shirt Pata-Pata » en est un exemple flagrant. Il fonctionne avec une sorte de boîtier muni d’un bras articulé. Dans la vidéo, on peut voir que le boîtier se positionne sous le tee-shirt et que l’aimant s’installe à la ceinture. Lorsqu’il déclenche le mécanisme, l’aimant de la ceinture attire l’autre et fait virevolter le devant du tee-shirt, provoquant un flux d’air rafraîchissant. Dans un monde où l’innovation peut être sérieuse et complexe, les créations farfelues de Shibata offrent une bouffée d’air frais, montrant que l’inventivité peut prendre des formes aussi surprenantes que divertissantes.

Shibata n’en est pas à son coup d’essai en matière d’inventions !

Le « T-shirt Pata-Pata » s’inscrit dans la lignée d’autres créations farfelues de Kazuya Shibata, qui s’amuse à inventer des objets à l’utilité parfois douteuse. L’une de ses inventions, le « ventilateur tropical » est un dispositif, un peu encombrant, se présentant sous la forme de deux pieds, qui articulent des espèces de feuilles de palmiers géantes. Grâce à un mécanisme inventé par le farfelu japonais, les feuilles s’activent en tous sens, provoquant un flux d’air rafraîchissant.

Disons que c’est une conception originale d’un ventilateur classique ! Il a aussi inventé un « régulateur de collation » pour éviter les excès de grignotage, ses idées semblent inépuisables. Cependant, ses inventions, bien que peu conventionnelles, sont élaborées avec un dévouement total, témoignant de l’amour qu’il y investit. Les résultats de son labeur sont de temps en temps si captivants qu’il en oublie de sortir et de voir le soleil pendant plusieurs jours, comme il l’explique sur son site Internet.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention insolite ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().