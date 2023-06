Le réchauffement climatique n’est plus une utopie ni une prévision, mais un fait acté ! Selon les experts du GIEC, la température sur la Terre devrait augmenter de 1,5° C dès 2030. Des solutions existent déjà, mais il faut désormais les mettre en œuvre pour tenter d’éviter le pire ! L’un des plus grands responsables du réchauffement climatique, industriellement parlant, est le secteur du bâtiment. Nous vous avons déjà parlé du béton qui est l’un des matériaux émettant le plus de gaz à effet de serre, lors de sa fabrication, par exemple. Dans ce secteur du bâtiment, il existe un moyen simple de lutter contre le réchauffement climatique : le Cool Roofing (toiture froide). L’entreprise Couv’Éco en a fait sa spécialité et propose de revêtir les toitures de solutions anti-chaleur. Découverte.

Le cool roofing qu’est-ce que c’est ?

Le système Cool Roof (Cool Roofing) est une solution efficace pour lutter contre la surchauffe des bâtiments. Il repose sur l’application d’un revêtement spécifique doté de propriétés réflectives, ce qui empêche l’absorption de la chaleur à la surface du toit. En renvoyant le rayonnement solaire, ce système contribue à réduire les effets des « îlots de chaleur urbains ». Cette technique est particulièrement adaptée aux revêtements bitumineux, aux panneaux sandwich ou simples peaux en bac acier, aux coupoles d’éclairage naturel, ainsi qu’aux bardages métalliques en façade. En appliquant le système Cool Roof, vous pouvez améliorer la performance thermique de votre bâtiment, réduire la consommation d’énergie liée à la climatisation et créer un environnement intérieur plus confortable. C’est une solution efficace et durable pour lutter contre les effets néfastes de la surchauffe des bâtiments.

Le système Cool Roof de Couv’Éco qu’est-ce que c’est ?

Le système Cool Roof de Couv’Éco est une solution innovante pour lutter contre la surchauffe des bâtiments. Il se compose d’un revêtement à base de résine acrylique blanche qui possède des propriétés réflectives. Ce revêtement est appliqué directement sur les toitures des bâtiments publics, industriels et tertiaires. Le Cool Roofing, également connu sous le nom de Cool Roof chez Couv’Éco, est aujourd’hui reconnu comme l’une des meilleures solutions pour combattre les effets de la surchauffe des bâtiments. En limitant l’absorption de la chaleur solaire à la surface du toit, ce revêtement réfléchit le rayonnement solaire et contribue efficacement à réduire les « îlots de chaleur urbains ».

Quels sont les avantages de la solution Cool Roof ?

L’application de la technique du Cool Roof présente plusieurs avantages notables. Tout d’abord, elle permet une réduction significative de la température à l’intérieur des bâtiments, offrant un environnement plus confortable pendant les périodes estivales. Les températures peuvent être réduites de manière notable, allant de -3° C à -10° C, améliorant ainsi le bien-être des occupants. En outre, le Cool Roof entraîne une diminution de moitié de la température en surface de toiture, promet l’entreprise dans un communiqué de presse. Cela contribue à réduire la chaleur absorbée par le toit, limitant ainsi la transmission de chaleur à l’intérieur du bâtiment.

Cette diminution de la température de surface a également des avantages pratiques, car elle permet de réduire les risques de surchauffe des matériaux de construction et d’améliorer la durabilité de la toiture. Un autre avantage important du Cool Roof est sa capacité à protéger les membranes bitumineuses exposées à la chaleur. En réfléchissant le rayonnement solaire, le revêtement réduit l’exposition directe à la chaleur, ce qui aide à prévenir le vieillissement prématuré des membranes et à prolonger leur durée de vie utile. Cette protection accrue contre les effets néfastes de la chaleur contribue à maintenir l’intégrité structurelle et l’étanchéité du toit sur le long terme. En savoir plus ? Rendez-vous sur couv-eco.fr.