Nous nous souvenons tous de la canicule de 2003, qui avait touché toute la France. À cette époque, personne n’était préparée à de telles températures. Un événement exceptionnel, qui était peut-être annonciateur de ce que nous devrions vivre quelques années plus tard. En effet, depuis 2015, les étés sont de plus en plus chauds, durent de plus en plus longtemps, et les chaleurs sont insoutenables. Souvenons-nous de l’été 2022 et des gigantesques incendies qui avaient ravagé la Gironde, la Provence et même la Bretagne ! Dans les maisons et les bâtiments publics, la chaleur est également parfois insupportable. Les matériaux utilisés ne sont pas adaptés à ces températures et la climatisation tourne à plein régime. Nous savons tous que ce n’est pas la meilleure des solutions pour la planète ! Un produit innovant fait une entrée fracassante sur le marché : la peinture rafraîchissante Enercool. Présentation.

Enercool, c’est qui ?

Maxime Claval est le fondateur et président d’Enercool. Ingénieur thermicien de formation, il a travaillé dans le domaine des audits énergétiques et des économies d’énergie avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. Il a été rejoint par François Rangdé, responsable commercial chantier, qui possède une expérience en gestion de projets de construction. Adeline Constant, responsable marketing et communication, complète l’équipe fondatrice avec son expertise en start-up et en marketing. Ensemble, ils contribuent au succès d’Enercool grâce à leurs compétences variées. Enercool est née de l’expérience de Maxime Claval, qui cherchait une solution écologique, efficace et abordable pour rendre les chambres de ses enfants plus confortables pendant les étés caniculaires. Il a découvert le cool roofing, une pratique peu développée en France. Après quoi, il a lancé le projet Enercool pour concilier ses convictions et son expertise.

Les peintures Enercool, qu’est-ce que c’est ?

Ces peintures innovantes souhaitent apporter une solution aux problèmes de températures dans les bâtiments et maison. Il faut savoir qu’une toiture sombre peut ainsi dépasser les 80 °C en été, au pic d’exposition, comme on nous l’explique dans le communiqué de presse reçu. Enercool se positionne comme une solution à ce problème en proposant une gamme de peintures qui permettent de préserver les toitures de la chaleur. En réfléchissant davantage les rayons solaires et en réduisant la conductivité thermique, ces peintures contribuent à rafraîchir les surfaces. Enercool se distingue sur le marché en offrant la plus large gamme de peintures rafraîchissantes, allant de la teinte blanche à six autres couleurs spécialement conçues pour lutter contre la chaleur.

Des peintures colorées qui s’adaptent à toutes les toitures

Nous avons l’habitude de penser que la peinture blanche est le meilleur rempart contre la chaleur. Cependant, le blanc ne convient pas à tous. C’est la raison pour laquelle Enercool propose désormais les peintures rafraîchissantes dans une gamme de six couleurs représentées par : la tuile brune, la tuile oxyde, la tuile foncée, la tuile claire, l’ardoise et le zinc. Les peintures Enercool utilisent des pigments réflectifs et des aérogels de silice pour maximiser la réflectivité, l’émissivité et limiter la conductivité thermique de la toiture. Ces peintures contribuent à réduire la température intérieure de plusieurs degrés. Les aérogels de silice présents dans les peintures Enercool sont des isolants de pointe, initialement développés par la NASA pour protéger les lanceurs spatiaux des rayonnements solaires.

Ces aérogels, disponibles actuellement dans le domaine public, sont utilisés par Enercool pour créer une couche isolante composée principalement d’air. Cette dernière protège la toiture des variations de température extérieure. En appliquant ces peintures à la toiture, la transmission de chaleur vers l’intérieur est bloquée. Par ailleurs, l’apparence esthétique de la surface serait d’autant plus améliorée. « Selon l’ADEME, la climatisation a représenté 15,5 TWh de consommation d’énergie en 2020. Si tous les bâtiments équipés de climatisation étaient repeints, nous pourrions réaliser une économie d’énergie de 40 %, c’est-à-dire 6,2 TWh par an… soit l’équivalent de la production annuelle d’un réacteur nucléaire ! » conclut Maxime Claval, fondateur et président d’Enercool. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Enercool.fr.