Peinture hydrofuge, peinture thermique ou peinture isolante. Quelles sont les différences ?

Lors de la construction d’une maison et, notamment lors des finitions, il est conseillé d’utiliser des peintures sur les murs intérieurs ou façades extérieures. Avec les différentes augmentations de l’énergie, on voit de plus en plus apparaître sur le marché des peintures isolantes ou hydrofuges. Ces peintures innovantes permettent de gagner en sécurité et en isolation, mais une peinture hydrofuge n’est pas forcément une peinture isolante, et vice-versa. Elles sont aujourd’hui très prisées des professionnels et des particuliers qui cherchent par tous les moyens à gagner quelques euros sur leurs factures. Quelles sont les particularités de chaque peinture ? Quelles sont leurs utilités et spécificités ? On va tout vous expliquer.

Qu’est-ce qu’une peinture isolante ?

On l’appelle peinture isolante ou peinture thermique. La peinture isolante était initialement formulée pour réfléchir les rayons du soleil. Cette peinture était à l’origine destinée à l’aéronautique et aux recherches spatiales. Les chercheurs tentaient alors d’inventer une peinture capable de mieux réfléchir les rayons du soleil. Dans sa composition, la peinture isolante est constituée de résine dans laquelle on ajoute de la peinture acrylique et des composants céramiques. De plus, elle se pose à l’intérieur comme à l’extérieur ainsi que sur les toitures et va refléter les infrarouges. Ce qui va lui permettre d’agir sur la conductivité thermique des matériaux. Attention, elle ne remplace pas l’isolation traditionnelle, mais améliore son efficacité. Les peintures isolantes peuvent être disponibles en divers coloris, en ajoutant des pigments colorés.

Les avantages de la peinture isolante thermique

Les bénéfices d’une peinture comme celle-ci sont nombreuse puisqu’elle n’absorbe ni le froid, ni la chaleur et supprime l’effet « paroi froide » sur un mur intérieur. Elle sert notamment d’isolant acoustique. Dans les très vieilles maisons, les murs peuvent parfois être très froids. Sa capacité d’isolation équivaut à une isolation à la mousse de polyuréthane de 12 cm ou à la laine de roche de 20 cm. Elle dispose d’un excellent pouvoir isolant (potentialité d’isolation équivalente à 12 cm de mousse de polyuréthane ou à 20 cm de laine de roche). Simple à appliquer, comme une peinture classique, elle ne dégage aucune odeur et renferme très peu de composés organiques volatils (COV).

Comment appliquer une peinture isolante thermique ?

Pour appliquer ce type de peinture, il faudra travailler sur un support parfaitement propre et lisse en ayant pris soin de les poncer au papier de verre avant la pose. Si vous utilisez cette peinture sur des matériaux poreux comme le béton, il faudra appliquer une couche d’apprêt avant de poser la peinture. Le temps de séchage entre deux couches est de deux heures, mais le séchage complet prendra environ trois semaines. Le nettoyage des outils se fait à l’eau savonneuse, comme la plupart des peintures actuelles.

Qu’est-ce qu’une peinture hydrofuge ?

À la différence de la peinture isolante, la peinture va faire office de rempart contre l’humidité sur la surface sur laquelle elle est posée. Dans le jargon professionnel, elle est également appelée peinture anti-humidité. Comme son nom l’indique, la peinture hydrofuge est destinée aux pièces humides comme les cuisines ou salles de bain, mais se destine par ailleurs aux sols pour éviter que l’humidité ne remonte. Elle peut se poser sur le béton, le ciment, le plâtre ou la brique par exemple. Il existe deux types de peintures hydrofuges, celle de surface et celle à effet filmogène. La peinture de surface permet aux murs de « respirer » et s’adapte plus particulièrement aux surfaces extérieures. La peinture à effet filmogène donne au mur l’étanchéité et l’imperméabilité. Elle s’adapte donc mieux aux murs intérieurs.

Quels sont les avantages de la peinture hydrofuge ?

La peinture hydrofuge s’applique sur tous types de surfaces comme nous vous l’avons précisé et peut prendre les teintes désirées comme sur des peintures classiques. Par ailleurs, elle est lessivable et s’applique sur murs extérieurs ou intérieurs, neufs, anciens, poreux ou lisses. Ainsi, il est même possible de l’appliquer sur des supports humides à condition que l’eau ne ruisselle pas. Cette peinture se pose comme une peinture classique à l’aide d’un rouleau et elle est lessivable lorsqu’elle est sèche (entre 2 à 12 h après application).