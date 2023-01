Polycare : l’invention d’un procédé révolutionnaire pour produire des briques (LEGO) avec le sable du désert

Comme toutes les matières premières issues de l’extraction, le sable est un matériau qui pourrait manquer dans les années à venir, car les carrières s’épuisent… Il est pourtant essentiel à la construction, mais les réserves se tarissent comme toutes celles des matières premières non renouvelables. Toutefois, le sable est disponible à profusion dans les déserts du monde qui représentent cinq milliards d’hectares de sable (et qui augmentent de 6 millions d’hectares chaque année). Lorsque l’on sait que l’on extrait chaque année environ 15 milliards de tonnes de sable pour les constructions, on se dit à tort que l’on ne risque pas d’en manquer. En effet, il était impossible d’utiliser le sable du désert pour la construction, car il est beaucoup trop lisse et beaucoup trop fin. Mais avec l’invention allemande de l’entreprise Polycare baptisée PolyBlocks, tout pourrait changer et c’est tout simplement révolutionnaire !

Quelle est cette invention ?

Des chercheurs allemands et britanniques se sont penchés sur l’utilisation du sable du désert pour fabriquer un béton à base d’une ressource abondante. Ce béton inventé par l’entreprise Polycare permet de construire des briques qui s’empilent comme des LEGO, qui sont également une option écologique et économique répondant à la demande en hausse constante de matériaux de construction. Fabriquées à base de sable local, ces briques représentent une nouvelle alternative écologique pour les pays émergents disposant de cette ressource. Ils pourront désormais ne plus importer de sable de construction.

L’idée de génie de Polycare

Les quatre chercheurs de l’Imperial College London avaient dévoilé leur invention lors d’un concours d’innovation organisé par leur université. À l’époque, ils avaient présenté leur béton sans ciment sans dévoiler leur « recette » secrète. Il s’agit d’un liant naturel à base de résine et de polyester recyclé qui permet d’exploiter n’importe quel type de sable, sans utiliser la moindre goutte d’eau. Grâce à ce procédé, Polycare pense pouvoir construire des logements abordables et écoresponsables pour les habitants des bidonvilles africains.

Comment sont fabriqués les Polyblocks ?

Les briques Polyblocks sont fabriquées de la même manière que les briques classiques, avec 90 % de sable et 10 % de liant. Mais la différence réside dans le fait que le sable qui les compose est d’origine naturelle et provient de lieux qui n’étaient pas exploitables avant, c’est-à-dire le désert ! Chaque Polyblocks procure une protection isolante contre le froid, mais également contre la chaleur.

Quels sont les avantages des Polyblocks ?

Les inventeurs de ces nouvelles briques ont conçu un bloc supplémentaire qui permet d’installer les tuyaux d’assainissement sans casser de brique. Les blocs spéciaux disposent de deux ouvertures sur les côtés pour permettre l’installation des canalisations d’eaux usées et d’eau potable. D’autres blocs sont conçus pour le passage des câbles électriques et sont proposés en modèles verticaux ou horizontaux. Non seulement les Polyblocks utilisent désormais du sable du désert, mais ils nécessitent aussi moins d’énergie pour les fabriquer. C’est finalement assez logique puisqu’il n’est plus nécessaire de l’extraire de la terre, mais seulement de le récupérer dans le désert. Cette invention est révolutionnaire, cependant le sable du désert est-il vraiment inépuisable ? Plus d’informations : polycare.de