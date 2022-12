La brique (en terre crue) de Guyane, un matériau sans cuisson pour des constructions plus isolantes et durables

Les briques ordinaires en terre cuite doivent passer par l’étape de la cuisson. Elles sont généralement exposées à une température de 1 500 ˚C lors de leur processus de fabrication. Les briques de Guyane, quant à elles, n’ont pas besoin de chauffage, mais seulement d’eau et de pression. De ce fait, elles sont plus écologiques puisqu’elles ne nécessitent pas l’utilisation de fours qui dépensent beaucoup d’énergie et qui émettent une quantité importante de dioxyde de carbone.

Des briques sans cuisson

Pour obtenir de belles briques de Guyane, il faut utiliser de la terre de bonne qualité. Ces briques ont ainsi comme matière première de la latérite de Guyane. Il s’agit d’un type de terre de couleur rouge, particulièrement riche en oxyde de fer et composé de 15 à 20 % d’argile. Lorsque la latérite est humidifiée puis soumise à des forces de pression, elle donne de belles briques à la teinte naturellement rosée. La fabrication des briques de Guyane se déroule grâce à l’utilisation d’une presse industrielle. Le processus de fabrication est plutôt simple et ne nécessite aucun passage dans un four. En réalité, la latérite est juste humidifiée puis compressée dans des moules par la machine à presse à 40 bars de pression. Il n’y a donc aucune hausse de température durant tout le processus.

Pour une bonne isolation

Comparées aux briques de terre cuite et aux parpaings gris, les briques de Guyane garantissent une meilleure performance concernant l’isolation. En effet, elles sont plus efficaces comme isolants thermiques et phoniques. D’autre part, la régulation de l’humidité d’une pièce est aussi meilleure avec des briques de Guyane. Près de l’usine, deux maisons témoins ont été construites afin de contrôler la qualité des briques et d’effectuer des tests grandeur nature. Selon les explications de Vitoria Taïlamé récoltées par France Info, les propriétés hygrothermiques des briques procurent une sensation de fraîcheur quand on se trouve à l’intérieur. Selon les mesures effectuées par l’équipe, il y a au moins 5 ˚C de différence par rapport aux constructions en parpaing.

Une alternative écologique au béton

Les briques de Guyane intéressent déjà plusieurs experts dans le secteur du bâtiment. Elles se présentent sous forme de briques ou de plaquettes de parement pour recouvrir les parois. Pour certains architectes, ces briques pourraient même se substituer au béton qui présente un coût énorme pour notre planète, tant par sa fabrication que par sa mise en œuvre. Le béton nécessite beaucoup d’eau et de ciment.

Les briques écologiques de Guyane ont cependant une limite : n’étant pas assez robustes, elles ne peuvent pas être utilisées pour édifier un mur porteur. Depuis cet été, les briquettes de parement sont commercialisées en métropole, dans les enseignes de bricolage Leroy Merlin. Pour ceux qui sont intéressés, l’usine cherche actuellement à embaucher plus de personnel pour rejoindre ses 40 autres salariés. Plus d’informations : labriquedeguyane.com